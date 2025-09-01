ĐỘI NGŨ Y TẾ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TRONG ĐẠI LỄ





Trạm sức khỏe Pharmacity cung cấp nước suối đóng chai và quạt miễn phí cho người dân

Ghi nhận tại Trạm sức khỏe Pharmacity gần Nhà hát Kịch trên đường Tràng Tiền, nhiều trường hợp các bạn trẻ choáng váng, buồn nôn do thời tiết nóng và thiếu nước đã được dược sĩ Pharmacity và đội ngũ y tế thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Hà Nội hỗ trợ tại chỗ: quạt làm mát, hướng dẫn bổ sung nước từng ngụm nhỏ; đội y tế theo dõi cho đến khi tình trạng tỉnh táo và ổn định. Dù lưu lượng người đổ về khu vực trung tâm tăng cao, công tác hỗ trợ y tế vẫn diễn ra nhịp nhàng, trật tự.

Người dân có vấn đề sức khỏe được đội ngũ y tế hỗ trợ

Quy trình hỗ trợ được thực hiện ngắn gọn nhưng đầy đủ. Khi tiếp nhận trường hợp mệt, nhân sự mời người dân vào khu vực râm mát, trấn an và hướng dẫn thở chậm. Đội ngũ đánh giá nhanh các dấu hiệu sinh tồn, đo huyết áp khi cần và hỏi tiền sử cơ bản để sàng lọc nguy cơ. Với phần lớn tình trạng nhẹ do nắng nóng, giải pháp ưu tiên là làm mát cơ thể và cho uống nước từ tốn, từng ngụm nhỏ. Nếu triệu chứng không cải thiện hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng như ngất, khó thở, đau ngực, nôn ói kéo dài, trường hợp sẽ được bàn giao cho đội xe cấp cứu để đến bệnh viện gần nhất.

Đội xe cấp cứu phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế và dược sĩ Pharmacity đưa người dân cấp cứu khi cần thiết

Bên cạnh chuyên môn tại chỗ, các dược sĩ Pharmacity liên tục nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe, gửi tặng nước suối đóng chai và quạt mát, đồng thời hướng dẫn người dân đứng ở khu vực râm mát, không chen lấn, bỏ rác đúng nơi quy định.

Cán bộ Trung tâm Y tế Thành phố Hà Nội phối hợp dược sĩ Pharmacity sơ cứu và theo dõi một trường hợp choáng váng, buồn nôn

Trạm sức khỏe của Pharmacity được duy trì xuyên suốt thời gian cao điểm, để tiếp nhận nhanh, sàng lọc đúng và chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết. Người dân được khuyến nghị uống nước đều đặn nhưng không uống quá nhanh; che nắng, đội mũ; nghỉ 5 - 10 phút khi thấy mệt; hạn chế đồ uống có cồn trong giờ nắng. Nếu xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn, người dân nên tìm ngay điểm hỗ trợ gần nhất hoặc tìm đến các Trạm sức khỏe của Pharmacity để được hỗ trợ kịp thời.