Đội ngũ y tế trẻ đồng hành chăm sóc thương binh, bệnh binh tại Ninh Bình

Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), vừa qua, Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta - những giá trị bền vững luôn được các đơn vị ngành y tế gìn giữ, tiếp nối thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng.

TS Nguyễn Khánh Phương - Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế trao quà của PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên ẢNH: VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập từ tháng 5.1976, với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 có vết thương đặc biệt (liệt hoàn toàn hai chi dưới hoặc mù hai mắt). Gần 50 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ các chiến trường qua các thời kỳ về điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng. Hiện nay, trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 47 thương bệnh binh nặng và người có công của 9 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo lãnh đạo của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, hiện phần lớn thương binh, bệnh binh được chăm sóc tại đây bị suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%, có các vết thương, bệnh lý đặc biệt, cần được điều dưỡng và chăm sóc thường xuyên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, để nơi đây thực sự trở thành mái nhà chung của các bác thương, bệnh binh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các thương binh, bệnh binh và cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên ẢNH: VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Tại chương trình, đại diện Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) và các đơn vị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sức khỏe và một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hòa bình và những thành quả phát triển của đất nước hôm nay được xây đắp từ sự hy sinh to lớn của cha anh. Sự hy sinh ấy là vô giá và luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ. Đồng thời, nghị lực vượt lên thương tật, tinh thần lạc quan và phẩm chất cao đẹp của các thương binh, bệnh binh chính là động lực để đội ngũ cán bộ ngành y tế không ngừng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chính sách chăm sóc sức khỏe ngày càng nhân văn, toàn diện và hiệu quả hơn dành cho người có công với cách mạng.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu trao tặng các suất quà ý nghĩa đến các thương binh, bệnh binh tại trung tâm ẢNH: H.KHÁNH

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng tình cảm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Chiến lược và chính sách y tế tới các thương binh, bệnh binh. Cùng với đó, đồng hành cùng chương trình, đội ngũ chuyên viên y tế Long Châu đã trực tiếp trao những phần quà tri ân.

Sau buổi lễ, đoàn công tác đã đến từng phòng bệnh để thăm hỏi, động viên các thương binh nặng, bệnh binh lớn tuổi không thể tham dự chương trình tập trung. Những lời hỏi thăm chân thành, những cái nắm tay ấm áp cùng những món quà được trao tận tay không chỉ gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của đội ngũ y tế mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi phần quà được trao còn gửi gắm sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người có công với cách mạng ẢNH: H.KHÁNH

Với nhiều thành viên trong đoàn, đây còn là dịp đặc biệt để được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử - những người đã đi qua bom đạn chiến tranh bằng lòng quả cảm và tinh thần bất khuất. Mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở ý nghĩa về giá trị của hòa bình, hun đúc thêm trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu xúc động bày tỏ: "Long Châu vinh dự được đồng hành cùng Viện Chiến lược và chính sách y tế xuyên suốt chương trình tri ân ý nghĩa tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Đây không chỉ là sự góp sức về nguồn lực, mà còn thể hiện cam kết bền bỉ của Long Châu trong phụng sự cộng đồng, chung tay gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc".

Đội ngũ y tế Long Châu tiếp nối sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những hành động thiết thực ẢNH: H.KHÁNH

"Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều năm qua, chúng tôi từng bước mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nỗ lực "gần dân, sát dân" để giúp hàng chục triệu người Việt dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế an toàn, hiện đại và minh bạch. Với Long Châu, sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" cần được lan tỏa bằng những hành động thiết thực cho cộng đồng", đại diện đơn vị chia sẻ thêm.