Đội ngũ y tế túc trực sát đường biên, giúp cầu thủ an tâm đấu giải TNSV THACO Cup 2026

Vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 cúp THACO đã trải qua 3 tuần thi đấu, chọn ra những đội giành quyền đi tiếp vào VCK tại Nha Trang.

Đội ngũ y tế túc trực sát đường biên, giúp cầu thủ an tâm thi đấu

Trong suốt quá trình vòng loại diễn ra, trên sân, các cầu thủ thi đấu hết mình trong từng pha bóng.

Còn bên ngoài đường biên, đội ngũ y tế của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn túc trực với sự tập trung cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống chấn thương không mong muốn.

ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ chờ "có tình huống mới xử lý", đội ngũ y tế Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn ở trạng thái sẵn sàng. Trách nhiệm quan trọng nhất là giữ sự tập trung liên tục trong suốt thời gian thi đấu, để kịp thời hỗ trợ khi có chấn thương hoặc tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Trong suốt giải đấu, đội ngũ y tế của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn túc trực sát sân, sẵn sàng can thiệp khi có tình huống chấn thương nguy hiểm. Sự chuẩn bị này giúp các trận đấu diễn ra một cách an toàn hơn và hạn chế tối đa rủi ro khi xảy ra va chạm, chấn thương trên sân.

Bên ngoài sân bóng, xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn nổ máy sẵn và đậu ngay trước cổng sân, mở cửa thường trực từ 30 phút đến 1 giờ trước và sau mỗi trận đấu diễn ra.

xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn nổ máy sẵn và đậu ngay trước cổng sân, mở cửa thường trực từ 30 phút đến 1 giờ trước và sau mỗi trận đấu diễn ra ẢNH: VÕ HIẾU

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đồng hành cùng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, góp phần đảm bảo công tác y tế để các trận đấu diễn ra an toàn và trọn vẹn.