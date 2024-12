Đòi nợ kiểu côn đồ, 2 anh em ruột bị bắt

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiếu (31 tuổi) và Trần Trung Bình (25 tuổi, cùng quê Long An) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiếu, Trung là anh em ruột, cả 2 từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai anh em ruột Hiếu (trái), Bình ẢNH: C.T.V

Qua điều tra ban đầu, ngày 1.12, cả hai chở nhau bằng xe máy đi đám giỗ. Trên đường đi đám giỗ về đến ấp 10, xã Hưng Long (H.Bình Chánh), Hiếu tấp xe vào nhà tìm anh N.T.T. để đòi số tiền 60 triệu đồng mà người này thiếu Hiếu nhưng không gặp anh T..

Cả hai đi bộ đến một tiệm tóc trên đường An Phú Tây - Hưng Long (H.Bình Chánh) tiếp tục tìm anh T.. Tại đây, Hiếu lớn tiếng chửi và đập phá bảng quảng cáo trước tiệm tóc thì chị L. và anh P. đi từ trong tiệm ra.

Lúc này, Hiếu cùng Bình lao đến đánh anh P. té ngã. Bình cầm con dao xếp đe dọa nạn nhân. Hiếu kéo Bình ra ngoài rồi dùng tay bê bảng hiệu của tiệm tóc lên, ném gây hư hỏng.

Cả hai quay lại căn nhà trước đó tiếp tục chửi. Hiếu cầm 1 thùng nhựa quăng vào vách ngăn phòng làm vỡ 1 tấm kính và dùng cây chổi lau nhà đập phá. Người trong căn nhà này phản ứng thì bị Hiếu dùng chân đạp vào bên hông.

Lên xe rời đi, cả hai đến tiệm tạp hóa trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn để Bình đòi nợ. Khi gặp bà H. tại đây, Bình yêu cầu trả 70 triệu đồng mà con trai của người phụ nữ này đã nợ trước đó. Hiếu đứng bên ngoài dùng chân đạp ngã bảng hiệu của tiệm tạp hóa.

Thấy bà H. phản ứng, Hiếu nhấc bảng hiệu của tiệm tạp hóa lên, ném từ trên xuống. Bảng hiệu bị ném trúng tay bà H. gây ra vết bầm. Hoảng sợ, bà H. bỏ chạy. Chưa dừng lại, Hiếu còn làm vỡ tủ kính, đạp hỏng bảng hiệu của tiệm tạp hóa rồi mới bỏ đi.

Chiều cùng ngày, người dân đã đến Công an xã Hưng Long trình báo. Vào cuộc truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh đã bắt giữ 2 anh em ruột Hiếu, Bình.