Đội nữ TP.HCM đăng quang trong khó nhọc, nhớ Chelsea Lê khôn nguôi

Đội nữ TP.HCM thế nào khi thiếu cầu thủ Việt kiều?

Trận chung kết của giải là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và đội nữ TP.HCM. Đội bóng của Huỳnh Như thi đấu ấn tượng hơn và kiểm soát tốt thế trận trên sân.

Dù vậy, việc không có các cầu thủ Việt kiều, trong đó có Chelsea Lê, như giai đoạn vòng bảng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tấn công của đội nữ TP.HCM. Chelsea Lê đã về Mỹ và tháng 5 mới quay lại Việt Nam.

Trong hiệp 1, không dễ để đội nữ TP.HCM có thể xuyên phá hàng thủ được tổ chức tốt của Thái Nguyên T&T.

Huỳnh Như (số 9) và đội nữ TP.HCM vô địch Cúp quốc gia

Niềm vui chiến thắng

Chức vô địch xứng đáng

HLV Văn Thị Thanh hiểu rằng họ không thể mạo hiểm tấn công để rồi phải nhận đòn “hồi mã thương”. Nhưng rồi, các cầu thủ phòng ngự của Thái Nguyên T&T vẫn không thể đứng vững trước sức ép của TP.HCM.

Phút 37, cầu thủ Thái Nguyên T&T để bóng chạm tay trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho đội nữ TP.HCM. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Huỳnh Như dứt điểm thành công mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM. Thời gian còn lại của hiệp 1, đội bóng xứ chè nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho đội nữ TP.HCM.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T có một số điều chỉnh với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Bích Thùy và đồng đội gặp nhiều thử thách trước TP.HCM bản lĩnh hơn. Huỳnh Như và đồng đội thi đấu tập trung, bảo vệ thành công kết quả 1-0 và đội nữ TP.HCM chính thức lên ngôi vô địch giải bóng đá Cúp quốc gia 2025.



Trận đấu tranh hạng giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều có tâm lý thoải mái và sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ những đường bóng tấn công đẹp mắt. Dù vậy, đây không phải cuộc đọ sức mà các chân sút đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Có được không ít cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhưng Phong Phú Hà Nam lại không thể tận dụng trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.



Bước sang hiệp 2, màn đối đầu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam diễn ra quyết liệt và căng thẳng hơn nhiều so với nửa đầu trận đấu. Các tiền vệ của hai đội sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản đối phương ghi bàn. Nhưng rồi, khi cơ hội đến, trận đấu vẫn không được định đoạt sau 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, Phong Phú Hà Nam làm tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 5-4 và giành hạng ba của giải.