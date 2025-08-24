Đội Quản lý điện Đăk Hà: Kiểm tra giá bán lẻ điện cho người thuê trọ

Trong đợt kiểm tra, lực lượng điện lực đã rà soát 8 cơ sở cho thuê, trực tiếp hướng dẫn cả chủ trọ lẫn người thuê về cách tính giá điện theo quy định hiện nay của Bộ Công thương.

Đội Quản lý điện Đăk Hà triển khai ký cam kết về giá điện cho chủ nhà trọ ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Theo đó, người thuê nhà có đăng ký cư trú rõ ràng được tính giá điện sinh hoạt theo bậc thang, cứ 4 người được xác định là một định mức hộ. Nếu chủ trọ không kê khai, toàn bộ sản lượng điện sẽ mặc định tính theo bậc 3, dễ gây thiệt thòi cho người thuê.

Bên cạnh việc kiểm tra, ngành điện còn cung cấp kênh tiếp nhận phản ánh, khuyến khích người dân chủ động giám sát và phát hiện các trường hợp thu sai giá. Nhiều người thuê trọ cho biết trước đây thường đóng tiền theo thông báo của chủ nhà, ít quan tâm đến chi tiết giá điện. Nhờ được hướng dẫn, họ đã hiểu rõ quyền lợi và biết cách kiểm tra hóa đơn minh bạch hơn.

Về phía chủ nhà trọ, nhiều người khẳng định sẽ thực hiện đúng quy định, minh bạch giá điện để tạo niềm tin cho người ở lâu dài.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân giảm gánh nặng chi phí mà còn chấn chỉnh hành vi trục lợi của một số chủ trọ thiếu trách nhiệm. Đây cũng là bước cụ thể hóa phương châm "khách hàng là trung tâm" của ngành điện, hướng tới môi trường tiêu dùng công bằng và lành mạnh tại địa phương.