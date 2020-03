10 lý do bạn không nên hoảng hốt vì Covid-19

Tiến sĩ vi trùng học (microbioligist) Ignacio López-Goñi tại Đại học Navarra (Universidad de Navarra, Tây Ban Nha) vừa có bài viết "Coronavirus: Ten reasons why you ought not to panic" ( Virus Corona : 10 lý do bạn không nên hoảng hốt) đăng trên trang tin tức khoa học độc lập The Conversation. The Conversation, trụ sở tại Anh, chỉ đăng bài của các chuyên gia từ các trường đại học , viện nghiên cứu… viết đúng chuyên môn của họ và không có dính líu lợi ích với các đơn vị kinh tế liên quan đến chủ đề họ viết.