10 phụ nữ ung thư vú làm 'người mẫu': Mất mái tóc, bầu ngực; vẫn phải đẹp!

Đây là chương trình do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam kết hợp cùng nhà thiết kế Li Lam thực hiện, nhân Ngày của Mẹ 13.5.2018.

Theo ban tổ chức, căn bệnh ung thư vú làm cho người bệnh, đặc biệt là phụ nữ, phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác và mất mát to lớn về tinh thần. Người ta sẽ dễ nhớ tới hình ảnh của bệnh nhân ung thư với cái đầu trọc lóc do tóc rụng trong thời gian điều trị hóa chất.

Nhưng riêng với bệnh nhân ung thư vú ngoài mất đi một mái tóc duyên dáng, họ còn có khả năng mất đi một thứ quý giá khác, là vẻ đẹp và niềm tự hào của người phụ nữ, đó là bộ ngực. Sau thời gian chạy đua với căn bệnh ung thư vú, người phụ nữ rất dễ mất đi sự tự tin, trở nên mặc cảm với chính bản thân mình.

Trước khi từ giã cõi đời như một chiến binh kiên cường (ngày 17.3.2015), chị Thương Sobey - Sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) - từng chia sẻ về căn bệnh ung thư vú chị mắc phải: "Rồi tóc rụng. Cái đầu trọc lóc tố cáo rằng: Tôi đang bị ung thư. Da dẻ nhăn nheo, cháy xạm, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Ung thư vú không chỉ cắt ngắn cuộc đời của tôi mà còn đánh cắp 20 năm trải nghiệm đẹp đẽ nhất của đời người... bắt tôi chứng kiến nhiều tổn thương và mất mát của chính tôi..."

Thấu cảm những nỗi niềm trên và hướng đến tinh thần “Tô lại sắc hồng cuộc sống”, bộ ảnh Luôn là người phụ nữ trong tôi (Always a woman to me) gửi gắm những thông điệp tích cực: “Bất kể trong hoàn cảnh nào, bất cứ người phụ nữ nào, dù phải mất đi mái tóc hay bầu ngực thì họ vẫn là phụ nữ, vẫn là một người mẹ, người vợ. Mọi phụ nữ hãy cứ yêu thương và tự tin với vẻ đẹp ngoại hình, tỏa sáng theo cách riêng của mình. Để từ đó việc yêu bản thân, yêu cuộc sống sẽ trở nên tự nhiên như hơi thở”.

