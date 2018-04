137 nhân viên y tế đồng loạt bị ngưng hợp đồng lao động

C ông văn do ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), ký đề nghị Sở Y tế Lai Châu khẩn trương xác minh cụ thể sự việc 137 nhân viên ngành y tế của tỉnh này bị chấm dứt hợp đồng lao động; phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo, giải trình, đề xuất với cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, báo cáo về Bộ Y tế.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 137 nhân viên, người lao động thuộc ngành y tế của tỉnh này từ 1.4 vừa qua. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động với 137 trường hợp trên là do không đạt yêu cầu trong đợt xét tuyển vào viên chức ngành y tế, do tỉnh này tổ chức hồi cuối năm 2017 vừa qua.