3 người bị đánh 'thừa sống, thiếu chết' chỉ vì tiếng hô bắt cóc

Khi công an có mặt giải vây, nạn nhân không thể tự ngồi dậy do bị đa chấn thương. Clip có tới hơn 4.000 lượt chia sẻ cùng đa phần lời bình luận kêu gọi phải “xử đẹp” 3 thanh niên này.

Để tìm hiểu vụ việc, trưa 26.7, PV Thanh Niên đến hiện trường 3 người bị đánh “hội đồng” là ngã ba cây xăng Minh Chánh (KV.4, TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, Long An). Một người bán nước gần cây xăng Minh Chánh cho biết vụ việc xảy ra chiều 25.7, do ngày cuối tuần nên khu vực đông phương tiện và người qua lại. Thời điểm này có chiếc ô tô bán tải dừng lại trước cây xăng Minh Chánh. Nhân viên bước ra định đổ xăng thì bất ngờ cô gái đẩy cửa xe bước xuống hô hoán “bắt cóc” rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, người dân liền vây kín ô tô và yêu cầu 3 người nam xuống xe trao đổi, chờ công an tới làm việc. Thấy đông người đứng dưới đường và không thể đóng cửa ngồi trên xe mãi nên cả 3 thanh niên rời ô tô đi ra đường (đối diện cây xăng).

Gần 15 phút sau, lực lượng Công an TT.Đức Hòa đến hiện trường giải vây, đưa nhóm người bị đánh về trụ sở để làm rõ nguyên nhân.

Tại trụ sở công an, nạn nhân bị đánh được cho là chủ nợ của cô gái đi chung xe tên N.T.B.T (16 tuổi, ngụ H.Đức Hòa). B.T hiện làm nhân viên cho quán karaoke ở TT.Đông Thành, huyện biên giới Đức Huệ. Theo tường trình của B.T, do có quen biết 3 thanh niên đi cùng chuyến xe, cô nhiều lần mượn tiền qua lại để sử dụng. Trưa 25.7, B.T đồng ý đi cùng với nhóm thanh niên ra biển Bình Thuận du lịch. Điểm xuất phát từ TT.Đông Thành về hướng TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu của công an, B.T thừa nhận nợ khá nhiều tiền một trong số 3 thanh niên nên khi được “mời” đi du lịch, cô đã giả vờ đồng ý, sau đó lập tức báo cho bạn của mình đang sống ở H.Đức Hòa biết sự việc và chính người bạn nữ này bàn với bạn trai lập kế hoạch hẹn nhóm này giải quyết ở nơi đông người.

Chiều 25.7, khi ô tô chở 4 người vào địa phận TT.Đức Hòa, bạn của B.T cũng đi ô tô 4 chỗ bám theo phía sau. Xe vừa dừng lại cây xăng theo yêu cầu của B.T thì cô lập tức xuống và tri hô bị bắt cóc. Nhóm bạn của B.T xông tới, nắm áo kéo 3 thanh niên ra giữa đường hành xử kiểu giang hồ. Trong lúc một thanh niên bị thương khá nặng nằm dưới đường thì nhiều người vẫn lao vào đá trúng người, trúng mặt, chảy máu đầm đìa…

Tiếp nhận báo cáo từ Công an H.Đức Hòa, ngày 26.7, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, khẳng định không có chuyện bắt cóc như một số trang mạng xã hội đã đăng. Đây chỉ là một vụ dàn cảnh trong việc nợ tiền . Còn vụ việc dàn cảnh nhằm mục đích gì thì lực lượng công an vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ.