Ám ảnh bia rượu: Chuyện kể từ nhà xác và bệnh viện tâm thần

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính trong 2 năm gần đây, trung bình mỗi ngày cả nước có 22 người ra đường và không bao giờ trở về nữa. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không đội nón bảo hiểm, chở quá tải và lái xe trong tình trạng… say xỉn.