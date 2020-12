Nhà hàng The Secret - không gian ‘vàng’ của ẩm thực Á Đông tại Côn Đảo

Nổi bật trên con đường này chính là khu biệt thự thời thuộc Pháp gần 100 năm tuổi của khách sạn The Secret Côn Đảo được tôn tạo thành The Secret Villa và nhà hàng The Secret đẳng cấp. Với không gian sang trọng cùng thực đơn tinh hoa của những hương vị Á Đông, nhà hàng The Secret là điểm hẹn lý tưởng cho những vị khách sành điệu ẩm thực tại Côn Đảo.

Bắt trọn ánh nhìn với gam màu vàng đặc trưng của biệt thự, hài hòa trong màu xanh tươi mới của khu vườn xung quanh, nhà hàng The Secret mang vẻ đẹp của một không gian di sản, nơi lưu giữ từng viên gạch đậm màu thời gian, bức tường cũ rêu phong và hành lang dài duyên dáng nhìn ra đại dương bao la.

Trong khi đó, không gian bên trong nhà hàng được thiết kế theo phong cách đương đại, với những đường nét mạnh mẽ, những khung cửa kính rộng mở nhìn ra vườn, mái vòm phóng khoáng, quầy bar nhấn nhá trong gam màu vàng đồng và ngọc lục bảo tao nhã. Nhà hàng thích hợp cho những bữa tối lãng mạn, bữa tiệc ấm cúng, sang trọng dành cho gia đình, bạn bè hay các sự kiện riêng.

Thực đơn của nhà hàng The Secret mang đến một hành trình trải nghiệm ẩm thực độc đáo, kết nối tinh tế qua những hương vị Việt Nam và Á Đông tinh tuyển. Mỗi món ăn trở nên thi vị và hấp dẫn hơn với những sáng tạo trong hương vị cũng như trau chuốt trong cách trình bày nghệ thuật của bếp trưởng Deepak, tất cả được chắt lọc từ những đam mê và trải nghiệm hơn 17 năm nghề bếp tại nhiều khách sạn danh tiếng trên thế giới.

Cho những ai yêu thích thưởng thức ẩm thực Côn Đảo và hiểu thêm về văn hóa ẩm thực bản địa, hãy thử món Cà ri heo tuyệt hảo, một món ăn được các nhà buôn gia vị mang đến hòn đảo này cách đây hàng trăm năm trước, hay món Gà sốt cay được biến tấu với vị giòn tan, bùi bùi của hạt bàng, một đặc sản của Côn Đảo. Và dĩ nhiên không thể thiếu những món hải sản đặc trưng của vùng đảo này được chế biến theo cách đơn giản nhưng hoàn hảo để giữ được vị tươi ngon nhất như Nghêu Côn Đảo, Gỏi hải sản, hay món Tôm cocktail theo kiểu 'The Secret'.

Tại nhà hàng The Secret, thực khách cũng có thể thực hiện một cuộc ‘ngao du hương vị Á Đông’ qua các nước với những món ngon tuyển chọn như Sashimi cá ngừ, Cà ri bò kiểu Thái, Ghẹ sốt kiểu Singapore và Sò điệp Nhật áp chảo, hay tận hưởng một bữa tiệc nướng thịnh soạn nhất với hải sản và các loại thịt thượng hạng như bò Wagyu, sườn bò Tomahawk, sườn cừu Úc được phục vụ với các loại sốt đặc biệt của bếp trưởng.

Thêm vào thế giới ẩm thực phong phú và hấp dẫn cho du khách đến Côn Đảo trong mùa lễ hội này, nhà hàng Spice Kitchen của khách sạn The Secret Côn Đảo sẽ giới thiệu chương trình ẩm thực đặc biệt vào đêm Giáng sinh 24.12 với các thực đơn chọn sẵn đặc sắc kết hợp cùng quầy buffet và đêm Giao thừa 31.12 với tiệc buffet thịnh soạn, giá từ 1.000.000 VNĐ mỗi khách,

Là khách sạn đầu tiên được sở hữu và quản lý bởi Tập đoàn AKYN, The Secret Côn Đảo sở hữu 196 phòng nghỉ trang nhã và một biệt biệt thự 2 phòng ngủ sang trọng, được thiết kế tinh tế, chú trọng đến cảm nhận và trải nghiệm cho từng đối tượng du khách. Khách sạn không chỉ nâng tầm trải nghiệm cho du khách với không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, mà còn cùng cộng đồng xây dựng những giá trị nhân văn cũng như lồng ghép các giá trị văn hóa địa phương vào những trải nghiệm hằng ngày.