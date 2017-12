Sáng nay (23.12), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh xác nhận thông tin vụ việc. Theo ông Tiệp, khoảng 10 giờ ngày 22.12, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận 4 người, đều trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên nhập viện trong tình trạng cấp cứu ngộ độc thực phẩm do ăn con so biển

Theo người nhà các bệnh nhân, sáng cùng ngày, 1 trong 4 bệnh nhân được người bạn cho 4 con so biển, một loài giáp xác giống con sam, nên đã chế biến và mời 3 người khác cùng xóm đến ăn.

Sau khi ăn, cả 4 người đều có các biểu hiện lạ, miệng và chân tay bị tê, đầu bị choáng, khó thở và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Quảng Yên, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cấp cứu. Trong đó, 2 người trong tình trạng hôn mê, huyết áp không ổn định, nôn mửa, khó thở, suy hô hấp và liệt toàn thân.

Một bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển cho biết, các trường hợp bị ngộ độc trên là do ăn phải con so biển, một số địa phương gọi là sam lông. Trong so biển có chất tetrodotoxin là một độc tố mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh. So thường được bán lẫn với sam, là loài ăn được, do người bán không phân biệt được, nếu ăn nhầm so biển và bị ngộ độc cần uống nhiều nước, tìm cách nôn mửa và nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.

