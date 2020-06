‘Anh chồng quốc dân’ bạo hành bạn gái vì... muốn bế con

Chiều 27.6, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc “anh chồng quốc dân” gây thương tích cho bạn gái và con nhỏ, xảy ra tại P.Hạ Đình (Q.Thanh Xuân).

Cụ thể, anh N.A.V (37 tuổi, trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) có quan hệ tình cảm, chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với chị N.T.T.C (29 tuổi, trú tại P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân) như vợ chồng và sinh được bé gái tên Tr. (5 tháng tuổi). Tuy nhiên, quá trình ở với nhau, giữa hai bên thường xảy ra mâu thuẫn nên chị C. đã bế con về nhà mẹ đẻ ở P.Hạ Đình sinh sống.

Ngày 20.6, anh V. đến nhà chị C. thăm con gái, nhưng do bé Tr. đang ngủ nên anh V. phải đợi nhiều giờ dưới tầng 1. Đến khoảng 17 giờ 30, chị C. bế con xuống thì anh V. đòi bế con, tuy nhiên do mới ngủ dậy, bé Tr. khóc, quấy nên chị C. từ chối và hai bên xảy ra cãi vã.

Khi chị C. bế con bỏ đi được một bước thì anh V. dùng tay túm tóc kéo ngược lại khiến chị C. và bé Tr. Ngã ngửa về phía sau, khiến 2 mẹ con bị thương.

“Vụ việc khiến chị C. bị bầm tím bàn tay và cổ tay, còn bé Tr. bị bầm tím thái dương bên trái. Theo lời chị C., bé Tr. bất tỉnh khi bị văng xuống đất. Sau đó, chị C. bế con đi Bệnh viện Xanh Pôn để khám, ngày 22.6 bố đẻ chị C. đã trình báo cơ quan công an”, đại diện Công an Q.Thanh Xuân nói.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Hạ Đình đã mời các bên liên quan lên làm việc, ghi lời khai, thu giữ hình ảnh camera và chuyển hồ sơ lên Công an Q.Thanh Xuân để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

“Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Công an P.Hạ Đình đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với anh V., không biết họ căn cứ từ đâu, nhưng Công an P.Hạ Đình chưa hề ra một quyết định xử phạt nào liên quan đến hành vi của anh V.”, đại diện Công an Q.Thanh Xuân nói.

Vị này cho biết thêm, gia đình chị C. đã có đơn và Công an Q.Thanh Xuân đang làm các thủ tục để đưa 2 mẹ con chị C. đi giám định thương tích, làm rõ việc có hay không "anh chồng quốc dân” cố ý gây thương tích cho bạn gái và con nhỏ.