Nóng trên mạng xã hội: Cô gái bỏng toàn thân vượt qua nghịch cảnh, hóa xinh đẹp

Cạo đầu, phẫu thuật thay da

Năm 2016, chị Lý Thị Đài Trang (ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang là giáo viên mầm non. Khi tham gia trang trí cho lễ khai giảng, không may chị Trang bị bỏng nặng toàn thân do quả bóng phát nổ. Chị Trang cho biết: “Lúc bị bỏng, tôi vẫn còn tỉnh táo tìm chỗ có nước để xả vào khuôn mặt với hy vọng không để lại vết thương trên mặt. Sau đó, tôi được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên băng bó rồi ngay lập tức chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị”.

Chị Trang nằm điều trị 1 tháng ở phòng cấp cứu và 10 ngày ở phòng phục hồi chức năng với chi phí điều trị gần 300 triệu đồng. Đây là khoảng thời gian khó khăn và ám ảnh cuộc đời của chị. 3 ngày đầu tiên, chị phải lột hết da bỏng, cạo đầu, cắt tóc để bôi thuốc tránh viêm nhiễm. Trước đó, Trang từng là cô giáo mầm non xinh đẹp ẢNH: NVCC “Đó là những tháng ngày rất áp lực và đau khổ. Không có gì ngoài đau đớn và bất lực. Thuốc giảm đau và gây mê là những thứ tôi phải dùng thường xuyên trong quá trình điều trị”, chị Trang nhớ lại. Một tháng ở phòng cấp cứu, chị phải phẫu thuật 3 lần để thay da, lấy da ở những phần lành đắp vào những chỗ bị thương. Sau khi chuyển xuống phòng phục hồi chức năng, chị cố tập để bước đi bình thường. Chị Trang điều trị ở bệnh viện sau tai nạn ẢNH: NVCC “Mới đầu tập đi, tôi phải đi lùi để lấy lại cảm giác. Khi đó, cứ nghĩ vài năm sau sẽ đẹp trở lại. Nhưng khoảng 5 - 6 tháng sau vết thương mới biến đổi, khiến tôi đau hơn rất nhiều, mỗi đêm chỉ ngủ được 2 - 3 tiếng, có đêm không ngủ được vì đau”, chị chưa hết bàng hoàng kể lại. Chị bị bỏng toàn thân không tự chăm sóc được, tay chân bị biến dạng nên cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Mẹ chị ngày đêm không ngủ, nghỉ làm 2 năm để chăm sóc cho con gái. “Thời điểm đó, tôi cứ khóc ròng rã, ăn cơm cũng khóc, ngủ cũng khóc, khóc cho qua ngày. Lúc đó, tôi chưa chấp nhận được sự thật nên hoảng loạn ném đồ đạc, không thiết tha gì sống nữa. Đứng giữa sự sống và cái chết, tôi lại nghĩ về bố mẹ, người thân nên cố gắng thoát khỏi những tháng ngày ủ rũ, sống không có mục đích”, chị Trang rưng rưng nói.

Chị Trang đã phải đối mặt với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mới vượt qua được biến cố đời mình Ảnh: NVCC

Nghĩ tích cực, sống có ích Để vượt qua nỗi đau, thoát khỏi cuộc sống khép kín, chị Trang suy nghĩ tích cực, chấp nhận cơ thể bị biến dạng để tiếp tục sống có ích, không là gánh nặng cho gia đình. “Sau khoảng thời gian nhốt mình, tôi đã suy nghĩ thoáng hơn, tự đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Được bố mẹ động viên, tôi tự tìm mọi cách để đem lại niềm vui cho bản thân”, chị chia sẻ. Một tháng gần đây, chị Trang xuống Hà Nội bán hàng online, kiếm thu nhập để tự nuôi sống bản thân sau biến cố cuộc đời. Hiện tại, hằng ngày chị vẫn phải uống thuốc kháng sinh để chống viêm. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Trần Thị Ái Như (51 tuổi, mẹ chị Trang) vẫn còn ám ảnh về biến cố mà con gái mình gặp phải. Bà kể sau tai nạn, chị Trang tự ti, một năm trời không muốn gặp ai, khóa cửa nhốt mình trong phòng. Nhiều khi bế tắc lắm nhưng bà cố động viên để con trở lại cuộc sống. “Để chia sẻ nỗi đau với nó, tôi cùng gia đình mặc quần áo dài tay để con không có cảm giác khác lạ, cố gắng làm động lực cho con”, bà Như cho hay. Cùng với bà Như, chị Nguyễn Kiều Hoa (28 tuổi, em gái họ chị Trang) cũng là người đồng hành cùng chị Trang sau khi xảy ra tai nạn. “Trải qua biến cố, giờ chị ấy cũng là động lực sống cho mình. Gặp khó khăn, mình nhìn lại Trang để vượt qua”, chị Hoa vui vẻ nói.