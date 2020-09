[ẢNH] Đến giờ ngọ, TP.HCM vẫn tiếp tục mờ trong sương mù

Sáng nay (14.9), người dân TP.HCM ra đường có cảm giác se lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi, một số điểm có mưa phùn bay lất phất giống như tiết trời thường gặp ở miền Bắc

Đây là hiện tượng sương mù diễn ra liên tiếp ở TP.HCM những ngày qua, nhưng hôm nay lớp sương mù dày hơn, đặc hơn. Đến 12 giờ trưa, bầu trời vẫn âm u và không khí mát mẻ, dễ chịu.

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, lúc 8 giờ sáng nay, TP.HCM âm u, không nắng, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ tại thời điểm này là 26oC (giảm 3oC so với ngày hôm qua). Độ ẩm trong không khí là 94%, trời lặng gió.

Sương mù che khuất các tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP Ảnh: Độc Lập Bitexco mờ ảo trong sương Ảnh: Độc Lập

Vị này giải thích, sở dĩ người dân TP nhìn thấy trời nhiều sương mù vì độ ẩm trong không khí cao, trời nhiều mây, mặt khác nhiễu động ở Biển Đông làm mây ở khu vực này càng phát triển, không có nắng, nhiệt độ không khi thấp nên sương mù xuất hiện càng nhiều.

Dự báo chiều nay và 1 - 2 ngày tới, Nam bộ sẽ có mưa, riêng tại TP.HCM lượng mưa không quá lớn.

Ngày hôm nay, hội tụ gió ở mực 3.000m vẫn còn tồn tại trên khu vực Nam bộ. Thời tiết các tỉnh Nam bộ trong hôm nay tiếp tục duy trì mưa dông diện rộng với những cơn mưa xảy ra bất chợt, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Đến giữa trưa, trời vẫn còn mù mịt trong sương Ảnh: Độc Lập

Riêng một số tỉnh miền Tây, buổi chiều có thể giảm mây, có lúc hửng nắng. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ cao nhất 27-31oC, có nơi trên 31oC; thấp nhất 23-26oC.

Chuyên gia thời tiết lý giải hiện tượng sương mù này là do độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp, mây nhiều khiến lớp mù không tan được Ảnh: Độc Lập Dự báo chiều nay và 1- 2 ngày tới, TP.HCM có mưa dông Ảnh: Độc Lập

Từ khoảng đêm 17.9, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường xuống phía Nam, sau suy yếu và đến khoảng ngày 22.9 được tăng cường trở lại. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình, khoảng từ ngày 16-19.9 có xu hướng hoạt động mạnh hơn.