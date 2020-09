Vì sao TP.HCM chìm trong sương mù đến tận giữa trưa hôm nay?

Các thông số về chất lượng không khí được sử dụng để tính AQI bao gồm: SO 2 , CO, NO 2 , O 3 , PM10 và PM2.5. Phương pháp tính toán AQI yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu 1 trong 2 thông số PM10, PM2.5 trong công thức tính.