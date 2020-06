Ảnh hưởng bão số 1, TP.HCM mưa rất to, nhiều nơi ngập, giao thông hỗn loạn

Từ chiều 13.6, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM, Nam bộ xuất hiện mây đen, bầu trời tối sầm và đổ mưa rất to ngay sau đó. Mưa bất ngờ kèm theo gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Tại một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ùn xe như: khu vực Ngã tư Hàng Xanh, Xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ Tây Hòa hướng về cầu Sài Gòn và đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng về cầu Sài Gòn, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ cầu Mương Kênh về giao lộ Mai Chí Thọ,... CSGT phải triển khai phân luồng ngay sau đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lúc 17 giờ 15 phút, anh Trần Phương Thành (ngụ Q.Bình Tân) cho biết, tình trạng mưa to và ngập vẫn đang diễn ra trên đường Tên Lửa và đường 17A (Q.Bình Tân), nhiều phương tiện chết máy khiến người dân phải xuống dắt bộ qua điểm ngập. Nhiều người đi xe máy chạy vào sát dải phân cách để tránh vùng ngập sâu làm kẹt xe kéo dài. Hơn 1 giờ đồng hồ, anh vẫn bị kẹt ở đây chờ nước rút.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, do ảnh hưởng của hoạt động của bão số 1 trên khu vực đông bắc của biển Đông khiến cho gió tây nam trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh lên. Đồng thời ngay trên khu vực còn tồn tại hội tụ gió cả ở tầng thấp cũng như tầng cao.

Nhiều người bì bõm lội nước dẫn bộ xe Ảnh: Dạ Thảo

Do vậy, đêm nay và ngày mai Nam bộ thời tiết có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông nguy cơ còn kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị.