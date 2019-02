Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: Ám ảnh tiếng tri hô ai oán!

Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa, Long An), khoảng 17 giờ 10 ngày 21.2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, TT.Hậu Nghĩa) đưa con đến công viên thị trấn ngồi chơi. Do nơi đây khá rộng nên hai con vui đùa chạy vòng quanh rồi trở lại ghế đá ngồi nghỉ mệt. Bất chợt, một phụ nữ trạc 50 tuổi bán vé số dạo qua nhìn thấy sinh nghi nên la lên “bắt cóc trẻ em”.

Đang đứng gần đó, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT.Hậu Nghĩa) liền chạy đến tách hai cha con anh Bảo ra, mặc anh giải thích đây là sự hiểu lầm. Do đang có rượu trong người, Điền không tin anh Bảo, dẫn tới hai bên cự cãi lớn tiếng.

Trong lúc giằng co, Điền lấy dao ra đâm một nhát trúng ngực anh Bảo. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Hậu Nghĩa nhưng đã tử vong do thủng tim. Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đang tạm giữ Điền về hành vi giết người.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều nhân chứng tại hiện trường vụ việc (thuộc ô 4, khu A, TT.Hậu Nghĩa, Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng và tỏ ra bất bình với hành động của nhóm người hành hung, đâm anh Bảo tử vong. Theo những người dân trong khu vực có mặt vào chiều qua, nhóm người manh động kia có dấu hiệu say xỉn, mất kiểm soát. Nhiều người chứng kiến, không dám can! Ông Phan T.N (62 tuổi), chủ một điểm giữ xe ngay hiện trường, là người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối kể lại, khoảng hơn 5 giờ chiều, anh Bảo có chở con trai mình đến công viên bên dường đi dạo. Trong lúc chơi đùa, thấy con chạy ra đường nguy hiểm, anh Bảo kêu con lại nhưng do bé hiếu động không chịu nghe lời, anh đành dùng tay giữ chặt bé nên có sự giằng co giữa hai cha con.

ANH LÊ Công viên nơi xảy ra sự vụ nằm đối diện Trụ sở Công an TT.Hậu Nghĩa (Long An) HOÀI NHÂN Sáng 22.2, hiện trường vụ việc vẫn còn bị lực lượng chức năng phong tỏa

"Lúc này, một người phụ nữ bán vé số gần đó bỗng dưng la lên "bắt cóc con nít" khiến mọi người chú ý. Rồi tôi thấy một thanh niên kia đi xe máy, chở theo một phụ nữ và một đứa trẻ nữa, nghe tri hô nên ào đến đánh tới tấp vào mặt người cha kia. Người phụ nữ đi chung hình như là vợ anh ta, có đến can nhưng không được. Trong lúc hai bên giằng co, người phụ nữ có gọi điện cho ai đó. Lát sau thì một nhóm tầm 3 - 4 người đàn ông đi xe máy đến. Tôi tưởng là can ngăn, nhưng toàn nắm tay người cha lại để cho mấy người kia đánh", ông N. bức xúc nói.

Ông kể tiếp: "Một lúc sau vãn dần, thanh niên kia quay lưng bỏ đi và còn đạp ngã chiếc xe người cha dựng gần đó. Có vẻ uất ức vì mình không làm gì sai mà bị đánh, người cha cầm chiếc dép còn lại ở chân ném vào người thanh niên nhưng không trúng. Lập tức, thanh niên chạy lại rút con dao trong cốp xe của mình và đâm người cha ngã gục tại chỗ. Vụ việc kéo dài gần 30 phút, nhiều người tưởng là chuyện nam nữ đánh ghen nên không có ai can ngăn". Thời điểm sự việc xảy ra, vợ chồng bà B. (62 tuổi), một người dân sinh sống gần đó, cũng đang đưa hai đứa cháu mình đi chơi tại công viên. Bà cho biết, chiều đó cháu của mình và con trai anh Bảo đều đi chơi ở công viên rất bình thường. Anh Bảo còn mỉm cười thân thiện, vui vẻ gật đầu chào bà, mặc dù hai người không quen biết. "Hai người đánh nhau rất lâu, đánh hoài luôn mà không hiểu sao không thấy dừng lại. Sau đó có thêm vài người nữa say xỉn đến, tất cả cùng hùa vào đánh anh kia. Một người phụ nữ đang mang bầu đi gần đó thấy vậy chạy lại che cho anh Bảo khỏi bị đánh cũng bị đẩy té ra xa. Hiện trường hỗn loạn lắm! Vì mắc hai đứa cháu nhỏ và tuổi đã cao nên chúng tôi không dám lại gần mà chỉ đứng tri hô "dừng lại" và giải thích đó là con trai của nạn nhân nhưng không được", bà B. cho biết. ANH LÊ Tang lễ nạn nhân Lê Hoài Bảo được tổ chức tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Hậu Nghĩa HOÀI NHÂN Người thân và những người trong Hội Thánh cầu nguyện trước di ảnh nạn nhân

Bà Tư T., chủ một hàng nước vỉa hè ngay tại hiện trường vụ việc, cũng cho biết: "Tôi bán ở đây cả ngày, đến khuya mới về. Chiều hôm qua đang đứng bán thì nghe ầm ĩ bên kia đường, tôi hiếu kỳ chạy sang thấy thằng bé đang đứng khóc bên đám người đánh nhau. Tôi hỏi liền con là con ai. Nó nói "ba con bị đánh, ba con đang bị đánh". Tôi liền la lên "con của người ta mà, mấy người làm gì vậy". "Thấy không ổn, tôi nắm tay kéo nó vô đồn công an bên đường vì sợ nó lạc. Cái bà bán vé số kia là bà N.G, sao lại bộp chộp dữ vậy không biết! Sáng nay thì con nhỏ bán chè cạnh công viên có nói lại với tôi là vợ chồng kia đi giao kem thoa mặt cho con gái nó, rồi gây chuyện", bà T. nói. Nghe có tin đánh nhau ở công viên, cụ Hai.H (82 tuổi), một người dân trong khu vực cũng chạy ra thì thấy cảnh một nhóm người đang đánh nhau hỗn loạn.

ANH LÊ Nhiều nhân chứng vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ việc HOÀI NHÂN Do cao tuổi và phải giữ hai cháu nhỏ, nhiều người chỉ dám đứng tri hô từ xa HOÀI NHÂN Chiều hôm xảy ra sự vụ, hai đứa cháu của bà B. đang chơi đùa cùng con trai nạn nhân tại công viên

“Tôi đứng một bên hô hoán nhưng nhóm người vẫn không dừng lại. Một lúc sau thì thấy thanh niên kia dùng dao đâm lia lịa vào đầu và cổ nạn nhân. Một người bạn của nạn nhân chạy đến và chạy vào trụ sở công an nhờ giải quyết, tuy nhiên khi công an ra đến hiện trường thì nạn nhân đã bị đâm gục. Nhóm người kia cũng bỏ đi, chỉ còn lại thanh niên cầm con dao vừa dùng ẩu đả ở đó. Không người dân nào dám can ngăn vì đám người kia xăm mình trông rất dữ tợn”, cụ nói.