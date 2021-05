Bắc Giang khai trương 10 siêu thị ‘0 đồng’ hỗ trợ công nhân giữa ‘tâm dịch’

Để bảo đảm an toàn và phòng, chống dịch hiệu quả, các dịch vụ cung ứng hàng hóa cũng dừng hoạt động nên rất nhiều công nhân gặp khó khăn về đời sống. Trước thực trạng đó đó nhiều nhóm cứu trợ đã vận động kinh phí, vật phẩm để tổ chức đi vào vùng dịch H.Việt Yên, H.Yên Dũng tặng quà công nhân.

Thực tế cho thấy việc vào vùng dịch cứu trợ là vô cùng nguy hiểm cho bản thân người cứu trợ và cộng động vì có thể làm cầu nối lây truyền dịch bệnh. Mặt khác việc cứu trợ như vậy dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu; không đúng với nhu cầu thiết yếu của người cần cứu trợ.

Nhằm khắc phục những bất cập trên, Tổ hỗ trợ đời sống công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid -19 do ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang làm tổ trưởng đã đồng ý cho thành lập các "siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân". Mục tiêu của siêu thị này đặt ra phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid -19, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.