Bàng hoàng 3 học sinh lớp 1 văng xuống đường từ xe đưa rước

Xe do giáo viên thuê để chở học sinh

Cảnh tượng còn làm người xem thót tim khi một em lăn trên đường một vòng mới dừng lại, lồm cồm bò dậy chạy theo xe đưa rước. Rất may mắn, thời điểm trên không có chiếc xe lớn nào chạy phía sau, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chiếc xe trên chở học sinh (HS) của Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Sáng qua, PV Thanh Niên đã đến trường tìm hiểu sự việc. Cô Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận có sự việc nêu trên. Cô cho biết, thời điểm đó, xe ô tô trên do tài xế Trần Thái Định (34 tuổi) đang chở các HS của lớp 1/6 từ trường về nhà cô giáo chủ nhiệm là Trương Thị Loan, lúc này cô giáo Loan cũng có mặt trên xe. 3 em HS bị rơi xuống đường là: Đinh P.A, Mai Đ.G.B và Lê H.B.N.

Cô Bình cho biết có thể do HS nghịch ngợm nên vô tình đụng chốt cửa khiến cửa bung ra, rất may thời điểm đó tài xế chạy chậm nên không em nào bị xây xát, thương tích gì hết.

“Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nói chuyện với phụ huynh của 3 em HS bị văng ra, phía phụ huynh cũng thông cảm, mong nhà trường quan tâm hơn để sau này không còn xảy ra những trường hợp tương tự. Bên cạnh đó, nhà trường cũng làm việc với cô giáo, đơn vị đưa rước yêu cầu chấn chỉnh, có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS trong quá trình đưa đón”.

Theo cô Vũ Thị Thanh Bình, do nhiều phụ huynh đi làm cả ngày không có thời gian đưa đón, chăm coi nên phụ huynh gửi ở nhà cô. Vào đầu các năm học, nhà trường luôn triển khai các văn bản của UBND TP.Biên Hòa, Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa đến các thầy cô trong trường nắm.

Cô Bình trần tình: “Vừa qua cô Loan cũng đăng ký hồ sơ giữ trẻ , xét hồ sơ nhà trường thấy có đủ hết tất cả giấy tờ như bản cam kết, giấy tờ xe, hạn kiểm định, bằng lái... nên chấp thuận. Hằng tuần, hằng tháng, trong các buổi họp nhà trường vẫn thường xuyên nhắc nhở các thầy cô chú ý. Còn trường hợp đáng tiếc mới xảy ra là do sự cố ngoài ý muốn”.

Chiều qua, Công an TP.Biên Hòa cho biết tài xế cùng chiếc xe chở HS văng xuống đường đã đến làm việc. Hiện tại, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ chiếc xe trên để điều tra . Báo cáo của Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cho thấy, cô Trương Thị Loan có hợp đồng đưa rước HS lớp 1/6 với Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc (loại xe 40 chỗ BS 53N-3272, tài xế là Trịnh Ngọc Dương). Ngày 26.11, do xe trên bị hỏng nên công ty đã điều xe 51B-079.23 (loại xe 16 chỗ) thay thế.