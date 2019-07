Bàng hoàng đại tang trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hải Dương

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 23.7, một chiếc xe ô tô 16 chỗ chạy trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Cộng Hòa, đã gây tai nạn, làm ông Đào Quang Huấn (ngụ xã Cộng Hoà) tử vong. Khi công an đang xử lý vụ việc thì chiếc xe ô tô tải chở nước uống đóng chai, BKS 29H-150.97 do lái xe Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ngụ xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng, va vào dải phân cách giữa đường rồi lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường. Xe ô tô tải lật nghiêng làm 5 người chết , 2 người bị thương.

Ông Đào Quang Thảnh, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, trong số 6 người chết, có 4 người ở xã Cộng Hoà. Trong đó, ông Đào Quang Thuận (58 tuổi) là Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa và là cháu họ ông Đào Quang Huấn.

Vừa tất bật lo hậu sự cho ông Thuận, anh Đào Quang Mạnh (ngụ xã Cộng Hòa, họ hàng với ông Thuận) vừa kể: “Nghe tin ông Huấn bị tai nạn khi đi tập thể dục, ông Thuận chay ra hiện trường xem tình hình thì gặp tai họa. Đau xót quá! Giờ cả họ phải chia nhau ra làm hậu sự cho các ông”. Một người thân khác của ông Thuận nói trong nước mắt: “Ông Thuận là người tháo vát, tốt tính. Trong xã, trong họ có việc gì là ông ấy đều nhiệt tình tham gia. Nghe tin ông chú bị tai nạn, ông ấy chạy ra đường từ rất sớm để lo hậu sự, ai ngờ…”.

Một trường hợp khác cũng thương tâm không kém, khi trong số các nạn nhân bị xe đè, có hai người là vợ chồng. Đó là chị Hoàng Thị Em (34 tuổi) và chồng là Lường Văn May (35 tuổi). Vợ chồng chị Em là người dân tộc, ngụ xã Tả Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La. Do có người thân, bạn bè rủ đi làm công nhân ở nơi đây nên hai vợ chồng anh chị đã quyết định xa quê để xuống xã Cộng Hoà tìm việc. Vừa chân ướt chân ráo xuống thuê nhà trọ từ ngày hôm qua, đến sáng nay, vợ chồng chị Em đưa nhau đi xin việc thì gặp tai nạn. Chị Em tử vong còn anh May thì hiện vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện.