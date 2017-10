Đã hơn nửa tháng trôi qua, kể từ trận mưa lũ kinh hoàng ngày 10.10, nhiều hộ dân ở xã Tân Phong (H.Phù Yên) mất hết nhà cửa, chưa thể gượng dậy để ổn định cuộc sống.

Dù đường sá đã được khắc phục, thông tuyến, nhưng vẫn còn nhiều điểm sạt lở, để đến được với người dân nơi đây, đoàn đã gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Nằm sâu trong vùng lòng hồ sông Đà, nước ngập mênh mông, sau gần 1 giờ đi thuyền và đi bộ vượt qua con đường lầy lội, trước mắt chúng tôi là Bản Bông 2, xã Tân Phong hoang tàn, đổ nát chỉ còn lại dăm căn nhà cheo leo bên bờ suối chờ... sập. Không ai có thể tưởng tượng, dòng suối Bưởi cạn khô ngổn ngang đầy đá tảng và củi khô trước đây vốn rất hiền, mà trong cơn giận dữ lại trở nên hung bạo đến thế.

Chị Mùi Thị Thú bàng hoàng kể lại: “Đêm 10.10, trời mưa to lắm, lũ lên cuồn cuộn, nước ở trên cao đổ ầm ầm, nhà mình không ai dám ra khỏi nhà, bỗng nghe thấy tiếng đổ rầm, nhìn ra cửa sổ thấy nhà hàng xóm bên kia suối trôi theo dòng nước. Hoảng quá, vợ chồng mình và các cháu kéo nhau chạy, chẳng kịp mang theo thứ gì. Sáng ra, những gì còn vớt vát lại là mấy cái cọc gỗ. Tất cả tài sản tích góp mấy chục năm nay đã bị cuốn trôi”. Nhận phần tiền hỗ trợ của đoàn công tác, chị Thú cảm động nói: “Báo Thanh Niên là đơn vị đầu tiên đến giúp chúng tôi. Phần tiền này, với chúng tôi bây giờ là rất lớn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi sẽ mãi nhớ nghĩa cử này”.

Theo báo cáo của UBND H.Phù Yên (Sơn La), từ ngày 9 - 11.10, trên địa bàn H.Phù Yên xảy ra mưa kéo dài với lượng mưa lớn, gây ra lũ ống, lũ quét trên suối thuộc địa phận các xã: Mường Bang, Sập Xa, Huy Hạ, Tường Phù, Gia Phù... gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, người và tài sản của nhân dân... Trên địa bàn huyện đã có 2 người chết, 3 người bị thương; 350 nhà bị cuốn trôi, sập, sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính 600 tỉ đồng.

Tại Bản Bông 2 có 4 căn nhà sập hoàn toàn, trong đó có nhà anh Đinh Văn Liệu. Lấy nhau được 5 năm, hai vợ chồng trẻ đi làm thuê, tích góp mãi mới đủ 50 triệu đồng cất căn nhà nhỏ bên bờ suối Bưởi. Ở vùng lòng hồ, từ sinh hoạt đến đi lại đều khó khăn, nguyên vật liệu xây dựng nhà phải chở bằng thuyền. Ròng rã 3 tháng mới xây xong nhà, vừa tân gia được 27 ngày, vợ chồng anh Liệu còn chưa hưởng trọn niềm vui trong căn nhà mới thì xảy ra trận lũ quét. “Hôm ấy mình đi ăn giỗ nhà họ hàng ở xa, trời mưa to, trong lòng mình như có lửa đốt. Mình lao về trong đêm, nhưng đến bến thuyền mưa to gió lớn không ai dám chở. May mà mình gọi cho vợ, bảo đưa con nhỏ chạy lên nhà ngoại trú, không thì chưa biết chuyện gì xảy ra”, anh Đinh Văn Liệu buồn bã nói.