Trao 451 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 10 Ngày 20.10, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty NutiFood và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã mang 451 suất quà với tổng trị giá 825.500.000 đồng trao tặng người dân xã Kỳ Hải, Kỳ Tân và 2 trường tiểu học của xã Kỳ Lâm và Kỳ Sơn (H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị thiệt hại do bão số 10. Theo đó, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng, trong đó gồm 500.000 đồng tiền mặt và 4 lon sữa trị giá gần 600.000 đồng do Công ty NutiFood và bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về tài sản trong bão. Người dân xã Kỳ Hải không chỉ bị tốc mái do bão số 10 mà còn bị ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao làm 250 hộ ngập sâu, 150 ha đất nông nghiệp ngập mặn, 100 ha nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi. Còn tại xã Kỳ Tân, khi bão đổ bộ đã khiến 90% ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.000 ha đất trồng cây lâm nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại hơn 80 tỉ đồng, nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Thầy Lê Quang Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Sơn, xúc động nói: “Hầu như gia đình các em học sinh đều bị bão tàn phá nặng nề nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Món quà mà Báo Thanh Niên, Công ty NutiFood trao tặng hôm nay rất quý, góp phần giảm bớt nỗi khó khăn của bà con sau bão lũ”. Phạm Đức