Trước đó, sáng 19.10, triều cường làm nước lũ dâng cao đã cuốn trôi cầu dẫn và ponton của Bến phà Cần Thơ bờ Vĩnh Long (phường Thành Phước, thị xã Bình Minh).

Tại hiện trường, hệ thống cầu dẫn bị lũ cuốn và nhấn chìm sâu xuống tại khu vực bến phà. Phần ponton của bến phà đã bị lũ cuốn trôi.

Nguy hiểm nhất là khi dòng nước lũ đẩy ponton trôi theo chiều nước và có thể va chạm bất cứ lúc nào với các phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động trên tuyến sông Cần Thơ.

Nguy cơ va chạm giữa ponton và chân cần Cần Thơ có thể gây ra hậu quả rất lớn; do đó, rất cần ngành chức năng sớm xác định vị trí và có phương án trục vớt cầu dẫn, ponton của Bến phà để bảo đảm an toàn cho các phương tiện thủy nội địa đang hoạt động và bảo đảm an toàn cho cần Cần Thơ.

Theo thông tin từ người dân, trước đó, cầu dẫn và ponton tại khu vực Bến phà Cần Thơ bờ Vĩnh Long có nguy cơ sạt lở rất cao và chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo “Khu vục có nguy cơ sạt lở” để cảnh báo người dân không được đến gần, phòng tránh tai nạn xảy ra.