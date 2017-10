Rốn ngập quanh năm

Liên tiếp những trận mưa lớn đổ xuống vừa qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu. Trong đó, khu vực vòng xoay An Lạc nằm trên trục QL.1 và nối đường Kinh Dương Vương dẫn về bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) thường xuyên xảy ra ngập sâu.

VIDEO: Ngập nặng ở vòng xoay An Lạc

Khu vòng xoay An Lạc trũng thấp. Hệ thống cống thoát nước qua đây quá cũ, chưa được nâng cấp dẫn đến những trận mưa vũ lượng lớn, nước không thoát kịp gây ngập nặng. Chúng tôi đã lập dự án nâng cấp toàn bộ hệ thống cống thoát nước khu vực vòng xoay An Lạc và đã trình lên Sở GTVT TP.HCM chờ phê duyệt ông Đỗ Tấn Long P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) ngập kéo dài đến trưa. Điển hình, sau trận mưa lớn tối 12.10 kéo dài đến sáng 13.10, khu vực quanh vòng xoay An Lạc (P.An Lạc -P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) ngập kéo dài đến trưa.

Tại khu vực quanh vòng xoay, nước dâng cao gần 1m, xe cộ qua đây chết máy la liệt, người dân phải đẩy bộ.

Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cũng huy động ngay 2 máy bơm công suất 1.200 mét khối/giờ, hút nước đổ ra kênh Tham Lương chống ngập, nhưng phải nhiều giờ sau nước mới rút, giao thông qua khu vực mới bình thường trở lại.

Chứng kiến cảnh ngập triền miên diễn ra nhiều năm nay tại vòng xoay An Lạc, ông Nguyễn Hoàng Hưng (54 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) cho biết: “Ngập ở đây có gì khó hiểu đâu, đoạn này trũng hơn các khu vực khác. Mưa lớn đổ xuống, nước từ các hướng dồn về, dù gần kênh Tham Lương nhưng nước không thoát kịp gây ngập. Mấy hôm vừa rồi nước mưa kết hợp triều cường dâng cao, tôi có thấy cơ quan chức năng huy động máy bơm hút nước nhưng mấy giờ sau mới hết ngập”.

Theo ông Hưng, người dân có nhà quanh vòng xoay này cũng thường xuyên bị ngập, không buôn bán gì được, sinh hoạt cũng đảo lộn. Dù khu này ngập nặng mấy năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng nâng cấp đường và cống thoát nước chống ngập.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vừa qua cơ quan chức năng nâng cấp đường Kinh Dương Vương (đoạn vòng xoay Phú Lâm - giáp vòng xoay An Lạc) lên cao. Tuy nhiên, đoạn giáp vòng xoay An Lạc giao với QL.1 vẫn giữ nguyên, khiến khu vực trở nên trũng thấp, thành điểm ngập nặng trong những trận mưa vừa qua.

Hệ thống thoát nước quá cũ

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước Trung tâm chống ngập TP.HCM cho biết, do khu vực vòng xoay An Lạc có cốt nền trũng thấp, hệ thống cống thoát nước qua đây đã quá cũ, nhiều năm qua chưa được nâng cấp dẫn đến những trận mưa vũ lượng lớn, nước đổ xuống cống không thoát kịp, gây ngập nặng.

“Chúng tôi đã lập dự án nâng cấp toàn bộ hệ thống cống thoát nước khu vực vòng xoay An Lạc và đã trình lên Sở GTVT TP.HCM chờ phê duyệt. Khi nào sở duyệt, chúng tôi sẽ triển khai dự án nâng cấp ngay để chống ngập”, ông Long cho biết.

Theo ông Từ Tiến Tân, Phó chủ tịch UBND P.An Lạc (Q.Bình Tân), khu vực vòng xoay An Lạc hiện có một trạm bơm của Trung tâm chống ngập TP. Mỗi khi mưa lớn, phường sẽ báo tin cho trung tâm chống ngập vận hành máy bơm hút nước. Tuy nhiên, máy bơm công suất nhỏ, hút nước chậm nên thời gian bơm kéo dài, không thể cải thiện nhanh tình trạng ngập nước.

“Khu vực vòng xoay An Lạc hiện có một dự án nâng cấp đường do Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO làm chủ đầu tư, nhưng chưa thực hiện. Đường thấp trũng hơn nhiều so với các khu vực xung quanh là một trong những nguyên nhân chính gây ngập thời gian qua”, ông Tân cho biết

Cũng theo ông Tân, đường Hồ Học Lãm thường xuyên ngập nặng trên dưới 1m mỗi khi mưa lớn, phường cũng huy động một máy bơm hút nước từ đường ra kênh Mười Xà, nhưng công suất 250 mét khối/ giờ, không đủ chống ngập. P.An Lạc đã có kiến nghị UBND Q.Bình Tân đề xuất Trung tâm chống ngập TP.HCM tăng cường thêm máy bơm để giảm ngập cho người dân, đồng thời huy động lực lượng dân quân túc trực hỗ trợ người dân đẩy xe chết máy qua khu vực.

