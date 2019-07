Bị mất xe máy giữa Sài Gòn, bất ngờ nhận lại 'nhờ' trộm bỏ lại bên đường

Sáng 28.7, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vừa bàn giao 1 xe máy hiệu Liberty, biển kiểm soát 59N2-253.63 cho Công an phường An Phú, Q.2, TP.HCM để làm thủ tục nhận lại xe cho cô gái tự xưng chủ phương tiện.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 27.7, đại úy Trương Văn Viên và Thượng úy Trần Quân Chính, thuộc Đội CSGT Cát Lái đang làm nhiệm vụ trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua phường An Phú thì nhận được tin báo của chị Trương Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, tạm trú P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM) rằng vừa nhìn thấy xe của chính mình vừa bị mất trộm dựng bên đường, cách tổ chuyên đề của CSGT 200m. Ngay sau đó, hai CSGT đã đến kiểm tra phương tiện và đưa người trình báo cùng phương tiện về bàn giao cho Công an phường An Phú.

Chiếc xe được phát hiện trong tình trạng vẫn không thể đề, chìa khóa còn cắm trên xe Vũ Phượng Chị Hạnh viết tường trình tại trụ sở công an phường Vũ Phượng

Trao đổi với phóng viên, chị Trương Thị Mỹ Hạnh cho biết, vì buổi sáng xe chị không đề được nên chị đã để xe ở nhà trọ. Đến khoảng 15 giờ thì chị nhận được điện thoại của chủ nhà trọ báo phòng bị bẻ khóa. Ngay lập tức, chị Hạnh xin nghỉ chạy về thì phát hiện mất xe máy, có dấu hiệu bị lục ví nhưng không mất gì thêm. Buồn bã, chị Hạnh đến trình báo tại Công an phường Cát Lái.

May mắn, đang trên đường trở về lại công ty, chị bất ngờ thấy xe của mình dựng ở bên đường, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe nên chị Hạnh đã nhờ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ nhận lại xe.

Ngay trong chiều 27.7, Công an phường An Phú đã mời Công an phường Cát Lái đến để làm thủ tục bàn giao lại xe cho người bị hại.