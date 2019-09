Bất ngờ xuất hiện, cá linh non đầu mùa lũ có giá cao ngất ngưỡng

Những ngày qua, vì có mưa liên tục nên mực nước sông Cửu Long đầu nguồn 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tăng nhẹ. Mực nước đo được trên sông Tiền ngày 10.9 tại Tân Châu là 3,06 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,44 m. Dự báo đến ngày 13.9, mực nước trên sông Tiền khoảng 3,31 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,69 m. Cả 2 mực nước này đều thấp hơn mức báo động 1 (báo động thấp nhất) vài cm.

Năm nay lũ về muộn gần 2 tháng so với các mùa lũ trước nên nông dân An Giang lo ngại thiếu nguồn phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Lũ về muộn, kéo theo cá, tôm giảm sút nghiêm trọng, trong đó có cá linh non (đặc sản chỉ có trong mùa nước lũ) là nguồn lợi giúp ngư dân cải thiện kinh tế. Thông thường, tháng 7 lũ về là cá linh xuất hiện, nhưng cho đến hết tháng 8 năm nay cá linh vẫn... bặt tăm.