Bắt quả tang cơ sở sang chiết gas lậu thành gas có thương hiệu nổi tiếng

Sáng nay, 16.5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 15.5, trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Bình đã phục kích, bắt quả tang hoạt động sang chiết gas trái phép với quy mô khá lớn tại thôn Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, công an bắt quả tang xe ô tô bồn mang biển số 29C - 677.01 đang bơm trực tiếp khí LPG (khí ga hoá lỏng) vào bồn chứa gas của gia đình anh Vũ Đình Thi (33 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Lái xe và anh Thi đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh hàng hoá và các giấy tờ khác liên quan.

Ảnh Công an tỉnh Thái Bình cung cấp

Qua kiểm tra, khám xét , công an phát hiện tại đây có 22 bình gas có chứa khí gas và 534 vỏ bình gas. Toàn bộ số bình gas trên được mang thương hiệu của 16 hãng gas nổi tiếng trên thị trường.

Tại cơ quan công an, anh Vũ Đình Thi khai nhận đã kinh doanh gas nhưng không xin giấy phép. Anh Thi và người nhà mua gas lậu, sau đó tự ý sang chiết gas vào các bình gas có thương hiệu rồi bán ra thị trường để kiếm lời. Ngoài hoạt động không phép, cơ sở này cũng không thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như an toàn về phòng cháy chữa cháy.