Bé 15 tháng tử vong do chấn thương sọ não: Ngã ở điểm giữ trẻ tự phát

Té ngã khi chơi xe lắc

Cháu Nguyễn Tuấn Kiệt (15 tháng tuổi, ở KV.5, P.Bùi Thị Xuân) là con trai duy nhất của anh Nguyễn Thành Khẳm (27 tuổi) và chị Trịnh Thị Thúy Nga (26 tuổi).

Theo trình bày của gia đình, từ ngày 2.6, vợ chồng anh Khẳm bắt đầu cháu Kiệt tại nhà bà Võ Thị Gái (55 tuổi, ở KV.3, P.Bùi Thị Xuân). Chiều 5.6, anh đến nhà bà Gái đón con về thì cháu đang nằm võng ngủ, trên đầu có vết bầm. Bà Gái kể, cháu Kiệt chơi xe lắc với bạn bị té và bà đã dùng đá lạnh chườm cho tan vết bầm. Sau đó, bà Gái cho con dâu ẵm cháu Kiệt để anh Khẳm chở về nhà.

Chiều 5.6, anh đến nhà bà Gái đón con về thì cháu đang nằm võng ngủ, trên đầu có vết bầm. Bà Gái kể, cháu Kiệt chơi xe lắc với bạn bị té và bà đã dùng đá lạnh chườm cho tan vết bầm. Sau đó, bà Gái cho con dâu ẵm cháu Kiệt để anh Khẳm chở về nhà.

Gần tối, chị Nga đi làm về, thấy con vẫn nằm ngủ mê man bất thường, trên đầu có vết bầm nên yêu cầu chồng lên nhà bà Gái hỏi rõ hơn về sự việc. Tuy nhiên, bà Gái vẫn cho rằng cháu chơi đùa bị té rồi đề nghị gia đình đưa cháu đi viện sớm.

“Trên đường đi bệnh viện, con tôi bị co giật liên tục, không còn ý thức gì. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nói cháu bị chấn tương sọ não, máu bầm của cháu tụ trong màn não quá nhiều, đưa đi cấp cứu chậm”, chị Nga kể.

Ngày 6.6, anh Khẳm đến Công an P.Bùi Thị Xuân để trình báo vụ việc. Ngay trong ngày, lực lượng công an đã đến bệnh viện để nắm tình hình. Gia đình bà Gái cũng đến nơi cháu Kiệt điều trị để thăm hỏi, năn nỉ gia đình anh Khẳm bỏ qua, không nên làm to chuyện. Đến 1 giờ ngày 8.6, cháu Kiệt đã tử vong.

Công an đang điều tra nguyên nhân Sáng 14.6, ông Trần Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND P.Bùi Thị Xuân cho biết các lực lượng Công an, Viện kiểm sát đã khám nghiệm tử thi, làm việc với gia đình và các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Kiệt. Hiện UBND P.Bùi Thị Xuân vẫn chưa nhận được kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về trường hợp này. Theo ông Dũng, điểm giữ trẻ tại nhà bà Gái là tự phát, không có giấy phép và đã hoạt động nhiều năm. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Gái đang giữ 5 cháu bé. Hiện bà Gái đã dừng việc giữ trẻ.

Ông Dũng cũng cho biết trên địa bàn P.Bùi Thị Xuân có 29 cơ sở giữ trẻ trong đó có 7 cơ sở do trường mẫu giáo quản lý, còn lại là nhóm trẻ gia đình. “Chúng tôi vẫn thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở các điểm giữ trẻ, nhất là vấn đề an toàn cho các cháu và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh…”, ông Dũng nói.