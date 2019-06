Bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghi trộm gà: Công an Q.7 nói gì?

Công an Q.7 cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Phú Mỹ cũng đã chuyển hồ sơ liên quan vụ việc của bé T.M.C (8 tuổi) bị đánh tại block A chung cư Belleza lên Công an Q.7. Tuy nhiên, phí công an không thể cung cấp thông tin của nghi phạm.

tin liên quan Nóng mạng xã hội: Phẫn nộ khi bé trai 8 tuổi bị đánh vì nghi trộm gà Cha của bé C. là anh Trần Mạnh Hùng có lên phường Phú Mỹ trình báo. Đồng thời ông Hùng còn nộp đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng có hành vi đánh bé C. Cha của bé C. là anh Trần Mạnh Hùng có lên phường Phú Mỹ trình báo. Đồng thời ông Hùng còn nộp đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng có hành vi đánh bé C.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết, sau khi báo chí đăng thông tin về trường hợp bé C., Hội đã chủ động liên hệ với gia đình để tìm hiểu sự việc.

Hội bảo vệ quyền trẻ em cũng đã tiếp nhận thông tin và các giấy tờ, chứng cứ liên quan như giấy chứng nhận sức khoẻ thời điểm sau khi bị đánh, hình ảnh thương tích…

Cũng trong hôm nay, Hội sẽ gặp để trao đổi hướng dẫn ông Hùng các thủ tục cần thiết đồng thời sẽ vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của bé C.

“Việc đánh trẻ em là sai. Đối tượng này đã vi phạm vì có hành vi xâm hại đến thân thể trẻ em. Do đó hội bảo vệ quyền trẻ em đề nghị cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”, luật sư Nữ nói thêm.

Anh Lê Nơi xảy ra vụ việc bé C. bị đánh

Như Thanh Niên đã thông tin chiều 13.6, ông Trần Mạnh Hùng (ngụ chung cư Belleza, Q.7) đưa hai con trai xuống sân sau chung cư chơi rồi đi ra quán gần đó ngồi. Do hiếu động, bé T.M.C cùng em trai có lùa đàn gà của một người đàn ông ở khu vực này.

Khi nghe điện thoại của con, ông Hùng chạy lại khu vực trên thì không thấy con trai mình đâu mà chỉ gặp một người đàn ông nuôi gà đang có thái độ rất tức giận. Ông Hùng muốn nói chuyện hòa giải nhưng người này vẫn tỏ ra hung hăng và cho rằng bé C. bắt trộm 7 con gà con, yêu cầu ông bồi thường.

Chạy đi tìm con, ông Hùng tá hỏa phát hiện C. bị chấn thương vùng mặt: mặt, tai, mắt sưng húp, chảy máu miệng và mũi. Ngay sau đó, ông báo bảo vệ, công an địa phương để xử lý và đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bé C. bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu mặt. Ngay sau đó ông Hùng đến Công an P.Phú Mỹ, Q.7 trình báo sự việc.