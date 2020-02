Bé gái 14 tuổi bị đưa vào khách sạn bỗng thành thiếu nữ 17 tuổi?

Vụ việc sau đó được gia đình trình báo công an và Công an H.Bình Chánh đã đưa bé Bông đi giám định . Đến ngày 19.1, Công an thông báo kết quả giám định gửi gia đình xác định có ADN của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của bé Nguyễn Thị Bông.