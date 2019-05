Bé gái 3 tuổi nghi bị dâm ô: Chưa khởi tố dù có kết quả giám định

Ngày 16.5, trao đổi với phóng viên, anh L. cho biết gia đình anh đã chuyển từ Nhà Bè về Bình Chánh để tránh sự đe dọa của gia đình ông lão có “ nhân thân tốt, sức khỏe kém ” và để con gái của anh ổn định lại tâm lý.

Cảnh sát điều tra đã có kết quả giám định...

Đến nay đã là 1 tháng từ ngày bé A. (con anh L.) bị xâm hại, nhưng A. chưa bình phục hoàn toàn mà vẫn bất chợt la hét trong khi ngủ, sụt 2 kg và sợ sệt khi gặp những người già. "Nhìn con tự cắn vào tay khi gặp ác mộng trong giấc ngủ, tôi lại chẳng thể nào kìm nén được sự tức giận, dù là rất đau xót", anh L. tâm sự.

Trước đó, ngày 15.4, sau khi đi chơi trước dãy trọ về bé A. liên tục kêu “đau chim” và bị sốt cao, mẹ bé tưởng con bị hăm do đóng bỉm nên đã lấy nước trà lau rửa cho bé. Sau đó, vì thấy con sốt mãi không dứt và chốc chốc lại bật dậy kêu đau.

Anh L. mới nghi ngờ và gặng hỏi thì bé kể: “Ông T. sờ làm con đau. Ông T. cho kẹo, dắt vô nhà tắt đèn, thơm hai má này, thơm mũi nữa, rồi ông T. thò tay vô quần sờ”. Gia đình lập tức trình báo công an và sau đó, cả nhà ông T. liên tục xuất hiện đe đọa khiến anh L. phải chuyển nhà.

Anh L. cho biết, ngày 7.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã gửi thông báo cho gia đình về kết quả giám định của bé A. Theo đó, Trung tâm pháp y TP.HCM xác định có tế bào người nam tại vùng âm hộ và hậu môn nhưng không đủ cơ sở đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam.

Nhìn con tự cắn vào tay khi gặp ác mộng trong giấc ngủ, tôi lại chẳng thể nào kìm nén được sự tức giận, dù là rất đau xót Anh L. (cha bé A.) Trung tâm pháp y giải thích, việc phát hiện tế bào người nam tại vùng âm hộ và vùng hậu môn nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam có thể do: số lượng tế bào ít, tế bào người nam đã bị thoái hóa hoặc do bé đã được vệ sinh, tắm rửa. Trung tâm pháp y giải thích, việc phát hiện tế bào người nam tại vùng âm hộ và vùng hậu môn nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam có thể do: số lượng tế bào ít, tế bào người nam đã bị thoái hóa hoặc do bé đã được vệ sinh, tắm rửa.

Nhưng vẫn chưa khởi tố vụ án

Luật sư (LS) Lê Ngọc Luân - người bào chữa miễn phí cho bé A. cho biết, ngày 17.4, anh L. đã cầm bỉm của con gái (trên bỉm có vết máu do bé bị chảy máu) lên nộp công an huyện nhưng công an huyện chỉ lập biên bản chứ không thu giữ. Dù theo luật thì công an phải thu giữ luôn để đưa đi giám định, dẫn đến việc bỉm có thể mất dấu vết của người xâm hại cháu bé. Đến chiều 24.4, LS làm việc với cơ quan điều tra thì công an mới nhận bỉm này để đi giám định.

LS Luân phân tích, kết quả giám định nói cháu bé không bị vết thương hay vết xước gì ở âm hộ. Nhưng kết quả này mâu thuẫn với các kết quả gia đình đưa bé đi khám bệnh. Cụ thể, ngày 17.4, cháu bé được bác sĩ ở Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc khám xác định âm hộ bé bị đỏ và âm đạo có dấu hiệu tưa ra. Sau đó, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng khám thì bác sĩ xác định âm hộ bé vẫn còn vết xước.

“Trong tội dâm ô với trẻ em khi xác định có tế bào nam là có dấu hiệu của tội phạm. Chưa kể khi công an bắt bé nhận diện ông T. ở cơ quan chức năng, dù có rất đông người và hỏi nhiều lần nhưng bé A. đều chỉ đúng mặt ông T. Bé A. cũng dẫn ba mẹ qua chỉ được nhà ông T. Vậy nhưng vẫn không khởi tố vụ án, dù theo luật có dấu hiệu tội phạm là phải khởi tố vụ án ngay”, LS Luân nêu quan điểm.