Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Xuất hiện phụ nữ U.50 nghi vấn

Tối 22.8, đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), cho biết đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa có thông tin về bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú P.Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh), bị mất tích khi đi chơi cùng bố tại công viên Nguyễn Văn Cừ (P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh).

Theo đại tá Vị, qua trích xuất camera, thời điểm cháu đang ở sân chơi, có một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi có vẫy tay gọi cháu 2 lần.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định bé trai có đi theo người phụ nữ này hay không, vì camera không ghi lại được.

Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) đưa con trai 2 tuổi Gia Bảo ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi.

Đến khoảng 17 giờ 30, trong khoảng 5 phút sơ ý, anh Hưng không thấy con đâu nên hô hoán mọi người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời thông báo lực lượng chức năng giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Công an TP.Bắc Ninh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm . Mặc dù đã tìm hết ngóc ngách tại công viên và các khu vực lân cận nhưng không có kết quả.

Ngày 22.8, Công an TP.Bắc Ninh đã phát đi thông báo tìm bé Gia Bảo để mọi người dân cùng hỗ trợ tìm kiếm. Theo Công an TP.Bắc Ninh, bé trai mất tích có nốt ruồi đen bên dưới đuôi mắt trái. Trước khi bị mất tích , bé mặc quần áo cộc màu ghi, trên áo có in hình chuột Mickey và không đi dép.