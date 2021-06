Bé trai đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ bị trộm xe giữa đường

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 2 giờ sáng 26.6, hai cán bộ Công an Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng) đang thực hiện nhiệm vụ chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp (Q.Dương Kinh) thì phát hiện một cháu bé đi bộ qua chốt nên gọi lại hỏi chuyện.

Qua tìm hiểu, cháu bé tên là Hoàng Văn Quyến (15 tuổi), đang sống cùng bố, bà nội và em gái ở Hà Giang. Trong khi mẹ Quyến xuống TP.Hải Phòng làm công nhân.

Do được nghỉ hè nên ngày 23.6, Quyến đi xe đạp từ nhà ở Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ. Trên đường đi, do quá mệt nên Quyến đã ngủ thiếp đi ở Phú Thọ và bị trộm mất xe đạp cùng ba lô. Sau đó, Quyến gặp được vài người tốt cho đi nhờ tới Hải Phòng.

Theo Quyến, mẹ cháu làm công nhân, đang trọ ở số nhà 12 ngõ 566 đường Phạm Văn Đồng (Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Qua xác minh, Công an Q.Dương Kinh biết được mẹ Quyến đã về quê nên gọi điện về Công an xã Vĩnh Phúc (H.Bắc Quang, Hà Giang) thông báo cho gia đình việc Quyến đang ở TP.Hải Phòng. Ở quê nhà, bố mẹ Quyến cũng đã báo công an xã về việc con trai mất tích.

Cùng với việc liên hệ được với gia đình Quyến, Công an Q.Dương Kinh đã đưa cháu bé về trụ sở, mua đồ ăn, cho cháu bé nghỉ ngơi để đợi bố mẹ xuống đón.