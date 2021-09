Bếp ăn 0 đồng H.Xuyên Mộc 'nổi lửa' xuyên suốt những ngày chống dịch Covid-19

Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, chị An là nhân viên phục vụ quán ăn. Trong những ngày dịch Covid-19 không thể đi làm, chị An đến bếp 0 đồng để cùng tham gia nấu ăn phục vụ người dân. Chị An đang chia canh để chuẩn bị cho nhóm đi giao

NGUYỄN LONG