Bị CSGT phạt ở hầm Thủ Thiêm đổ lỗi bị biển báo 'gài': Lắp biển mới to hơn

Theo đơn vị này, biển báo mới được lắp đặt trên cần vươn có kích thước to gấp 1,8 lần so với QCVN41. Biển báo này hợp lệ vì theo quy định, Sở có thể lắp biển báo đúng quy chuẩn hoặc to hơn, không nhỏ hơn là được. "Nếu lắp biển to hơn nữa thì cánh tay vươn phải lớn hơn và móng lắp cần vươn phải to hơn nên không thể làm ngay được. Quan trọng nhất là nhìn thấy rõ ở ngoài thực thế", đại diện Sở chia sẻ.