Bị Mercedes tông vì dừng ẩu nhặt tiền rơi, ông chú shipper còn được tặng xe máy

Clip nhận được hàng triệu lượt xem trên TikTok, Facebook cùng hàng ngàn lời khen cho hành động đầy tình người của tài xế xe sang.

Đoạn clip khoảng 1 phút rưỡi được tài xế Mercedes đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, một người đàn ông đi chiếc xe cà tàng bất ngờ lấn sang làn ô tô rồi dừng lại. Vì quá đột ngột, tài xế Mercedes chỉ kịp bấm còi rồi “ầm” tông vào xe máy khiến người đàn ông kia ngã văng xuống đường. May mắn, người này không bị gì, vội vàng đứng dậy và bối rối tới xoa chiếc Mercedes xem có trầy móp không. Trong cuộc hội thoại, giọng người đi xe máy hốt hoảng: “Có công an tới nữa hả, trời ơi, nghèo nên thấy tiền rớt mới chạy qua”. Tài xế Mercedes đáp: “Không vấn đề gì đâu, có gì em hỗ trợ cho”. Cuối đoạn clip, tài xế Mercedes còn khiến người đi xe máy bất ngờ khi cho thêm tiền để kiểm tra xe máy và không quên dặn: “Anh chạy xe cẩn thận”.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Bảo Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Zentado Việt Nam, người điều khiển xe Mercedes trong clip, kể sự việc xảy ra trên cầu Bình Phước 2 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Anh Toàn cho biết vì người đàn ông đi xe máy bất ngờ chuyển làn nên anh chỉ kịp thắng gấp. “Cũng may là tôi đi Mercedes, sau khi thắng mất thêm 1 - 2 giây là xe đứng hẳn, chứ xe tải là cuốn vào gầm theo lực quán tính, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Toàn kể.

Theo anh Toàn, sau va chạm, xe của anh bị gãy thanh mạ phía trước, lưới tản nhiệt và trầy sơn. Thấy người đàn ông đi xe máy vẻ mặt khắc khổ, ánh mắt sợ hãi, lại có thái độ nhận lỗi thành khẩn nên anh gọi bảo hiểm đến ghi nhận rồi để ông đi.

Ông Nguyễn Văn Lộc (44 tuổi, ngụ Bình Dương), người đi xe máy trong clip, cho biết ông l àm shipper tự do, thu nhập chưa tới 10 triệu đồng/tháng. Hôm xảy ra sự việc, ông trên đường giao hàng về theo hướng Q.12 đi TP.Thủ Đức. Thấy tờ 100.000 đồng ai làm rơi, ông tấp xe sang để nhặt mà quên quan sát xung quanh. “Bất ngờ bị xe tông tôi hoảng hồn, nhận ra mình qua đường ẩu . May mà người không sao, xe tôi cũ trầy sẵn cũng không sao. Nhưng nhìn thấy Mercedes biết đắt tiền nên sợ không biết trầy móp thì tiền đâu bồi thường, sợ cả công an nữa. Vậy mà chú Toàn còn đưa tôi 500.000 đồng bảo tôi nhận về mang xe kiểm tra có hư gì thì sửa”, ông Lộc kể.