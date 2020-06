Biểu dương cựu chiến binh nhặt được tiền trả lại người đánh rơi

Chiều 9.6, đại diện UBND P.5 (TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho biết vừa trao tặng giấy khen và biểu dương ông Lê Văn Hồng (67 tuổi, Chi hội trưởng Cựu chiến binh khóm 8, P.5) do có hành động đẹp nhặt được tiền, tìm trao trả cho người đánh rơi.

Ông Hồng, cho biết khoảng 9 giờ 45 phút ngày 14.5, khi trú mưa tại một cây xăng trên Tỉnh lộ 38, thuộc P.5 thì thấy người phụ nữ đang chạy xe đánh rơi một cọc tiền. Do xe chạy nhanh nên ông không nhìn thấy được biển số xe. Sau khi nhặt được tiền, ông Hồng điện báo công an phường để tìm trả lại cho người đánh rơi

Tiếp nhận tin báo, Công an P.5 nhanh chóng đến cây xăng để xác minh. Qua kiểm tra cọc tiền do ông Hồng nhặt được có 13 triệu đồng, được cột lại bằng dây thun. Sau đó, bà Trần Thị Dung (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) đến Công an P.5 nhận mình là chủ nhân của số tiền trên. Qua xác minh, công an xác định bà Dung chính là chủ nhân số tiền trên nên trao trả cho bà.