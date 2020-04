Bitexco tặng hàng nghìn phần quà cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hôm nay, 22.4, Tập đoàn Bitexco đã trao tặng hàng nghìn phần quà đến toàn bộ công nhân đang làm việc tại dự án The Manor Central Park (đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng như những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình “Chia sẻ và lan tỏa yêu thương - Chung tay đẩy lùi Covid-19” của Tập đoàn Bitexco.

Trước đó, trong các ngày 19 - 20.4, tại Trung tâm thương mại The Garden, Tập đoàn Bitexco đã trao tặng hơn 10.000 phần quà, bao gồm nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.

Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng 30.000 khẩu trang y tế ủng hộ các đơn vị đang trực chiến chống dịch trên địa bàn Hà Nội là Sở Công thương và các đơn vị công an, y tế... thuộc các quận Hoàng Mai, Thanh Trì và Nam Từ Liêm.

Những phần quà này góp phần tích cực cùng ngành công thương hỗ trợ, "giải cứu" nông dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ngay từ khi dịch bệnh xảy ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Bitexco đã ủng hộ 15 tỉ đồng cho các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch là Bộ Y tế , Hà Nội và TP.HCM; đồng thời, miễn giảm hàng chục tỉ đồng hỗ trợ khách thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại The Garden, The Manor và Bitexco Financial Tower vượt qua giai đoạn khó khăn.