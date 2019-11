Black Friday, người Sài Gòn ùn ùn mua sắm: Đường phố, trung tâm thương mại tắc nghẽn

Ghi nhận lúc 15 giờ, bảo vệ bãi gửi xe trung tâm thương mại Vincom đặt rào chắn và thông báo không nhận thêm xe nữa. Nhiều người lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan", đi không được, lùi không xong.

Dịp này, các cửa hàng giảm sâu từ 50 - 70%, nhất là các cửa hàng quần áo thời trang, giầy dép hay phụ kiện túi xách. Từ người già cho đến người trẻ hay cả các bà bầu cũng không bỏ qua cơ hội mua sắm giảm giá

Chị Thu Uyên (32 tuổi, Q. Gò Vấp, TP.HCM) than thở với nhân viên bán hàng: "Mua hàng không ngại, chỉ ngại xếp hàng tính tiền". Chị Uyên nói phải xếp hàng mất gần 40 phút mới đến lượt tính tiền.

Người già cho đến người trẻ khệ nệ ôm đồ. Tại một cửa hàng của thương hiệu thời trang có tiếng, với lượng hàng được giảm giá lớn dịp Black Friday này, nhiều người sẵn sàng thử đồ ngay tại quầy hàng vì các phòng thay đồ đều chật kín. Một số nơi hàng hóa bị bỏ lại lộn xộn trên giá treo đồ, dưới sàn sau khi khách thử không vừa ý...

Ghi nhận của PV, tại một cây ATM trong trung tâm thương mại Q.1, người dân cũng xếp hàng để rút tiền mua sắm.

Tâm lý mua được đồ tốt giá rẻ, nhiều người sẵn sàng chi hầu bao để... "hốt" hàng ngày Black Friday. Anh Thành Nam (nhân viên văn phòng) cho biết, sau hơn 3 tiếng mua sắm tiêu hết gần 5 triệu đồng. "Thấy món nào cũng giảm, mua sương sương mỗi thứ một tí mà lúc tính tiền cũng mất nửa tháng lương rồi", anh Nam nói.

Nhiều người cũng than thở, tưởng mua được rẻ nhưng tính ra thì cũng không giảm được là bao, chưa kể đến việc nhiều nơi bán hàng "chơi chiêu" khi đẩy giá sản phẩm lên cao rồi treo biển "sale up to 50%" ngày Black Friday nhằm che mắt khách hàng.