Bố của người đàn ông bị 7 phụ nữ ‘tố’ lừa tình muốn trả tiền giúp con

Như Thanh Niên đưa tin, 7 phụ nữ đã làm đơn tập thể gửi PC02 Công an Hà Nội tố giác ông San lợi dụng tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo đơn tố giác của nhóm phụ nữ, từ năm 2015, họ lần lượt quen ông San từ những trang web hẹn hò. Với cùng một thủ đoạn, ông San đã lấy lòng tin và “moi” khoảng 2,5 tỉ đồng của họ. Một phụ nữ trong nhóm cho biết, sau khi nghi ngờ đã tự tìm hiểu và phát hiện ông San đã có vợ con. Thấy bị lừa, người này lên lại các trang hẹn hò để tố cáo ông San. Chỉ trong 2 ngày, người phụ nữ này đã tìm được 6 người cùng là nạn nhân, sau đó tập hợp mọi người và làm đơn tố giác nhờ lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ. Theo người phụ nữ này, trong quá trình thực hiện hành vi, ông San thường lấy lý do đi công tác xa, phải bươn chải kiếm tiền,... để lấy lòng thương, “vòi” tiền và có thời gian sắp xếp gặp gỡ các bị hại khác. Đáng chú ý, theo thông tin này, trong số 7 bị hại, ông San đã khiến 3 người có thai. Ngày 8.10, phóng viên liên hệ với số điện thoại của ông San (do các nạn nhân cung cấp) thì một người đàn ông nghe máy và xác nhận là Tống Anh San. Người ngày cho biết có nhận được giấy mời của PC02 Công an TP.Hà Nội và điện thoại của điều tra viên. Tuy nhiên, do đang công tác xa nên chưa thể về làm việc. Việc 7 người phụ nữ tố cáo, ông San nói: “Đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật. Nhà cửa, địa chỉ tôi ở đây sao phải truy tìm”. Đại diện Đội 2 PC02 (đơn vị tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn và nhiều lần mời ông San về làm việc không được, đơn vị này đã tạm đình chỉ giải quyết vụ việc vì đã hết thời hạn điều tra, xác minh theo quy định. Tuy nhiên, khi làm việc được với ông San, cơ quan điều tra vẫn có thể phục hồi điều tra, giải quyết vụ việc.