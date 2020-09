Khởi tố nữ giám đốc lừa bán khẩu trang chiếm đoạt tài sản trên 8 tỉ đồng

Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Thảo được tại ngoại để điều tra do đang điều trị bệnh.