Bộ đội đi từng hẻm tặng túi an sinh, người dân TP.HCM cảm động: ‘Thật ấm lòng’

"Anh chị ơi, mở cửa giùm em với. Hôm nay có bộ đội xuống trao túi an sinh cho nhà mình nha!". Vừa gọi, ông Phan Hoài Nam, Chủ tịch UBMTTQ VN P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vừa dặn dò 2 chiến sĩ của Sư đoàn 5 giữ khoảng cách khi trao.

Nhìn thấy màu áo xanh, mấy bạn nhỏ trong nhà tíu tít: “A, chú bộ đội kìa”. Mấy nhà sát bên nghe vậy cũng đứng trước cửa nhà hoặc trên ban công nhìn ra phía hẻm.

“An tâm rồi!”

Chiều 23.8, Trung tâm an sinh P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đi trao các túi an sinh đến tận tay người dân trên địa bàn. Với sự hỗ trợ của tình nguyện viên, dân quân tự vệ và bộ đội, các công tác diễn ra nhanh chóng, đảm bảo khoảng cách, an toàn.

Nhiều hẻm ở đường Phan Huy Ôn vừa hết phong tỏa thì TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội, không thể tự đi mua nhu yếu phẩm
Bộ đội chui hẻm vào trao túi an sinh tận tay người dân

Dừng lại trước con hẻm nhỏ trên đường Phan Huy Ôn, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giám đốc Trung tâm an sinh P.19 cho biết, khu vực này vừa gỡ phong tỏa thì gặp ngay đợt tăng cường giãn cách xã hội, người dân không tự đi chợ được nên phường đến tận nơi hỗ trợ.

Lối vào hẻm ngoằn ngoèo vẫn còn nhiều nhà đang bị giăng dây, dán thông báo nhà có ca nhiễm Covid-19 hoặc gia đình đang cách ly y tế

Mỗi túi an sinh được P.19 trao đến người dân gồm có: 5 kg gạo, dầu ăn, mì gói, nước tương và các nhu yếu phẩm khác. Hôm nào có rau củ, phường sẽ tiếp tục đi trao luân phiên.

Trong hẻm Phan Huy Ôn vẫn còn nhiều gia đình bị giăng dây
Người dân xúc động khi nhận được túi an sinh

Nhận túi an sinh từ bộ đội, anh Mai Hữu Trường (33 tuổi) xúc động: “Nhận quà của anh em bớt hoang mang hẳn luôn, an tâm, em nói thiệt”. Anh cho biết, bản thân là lao động tự do, thất nghiệp từ tháng 5 đến giờ, thời gian qua anh và dì của mình sống nương tựa vào nhau, ai cho gì ăn nấy.

“Nhà tôi tuy nhỏ nhưng cũng cho người ta thuê phía trước để đồ buôn bán trong chợ, mà dịch này chợ cũng không mở nên không lấy tiền thuê”, anh Trường kể. Sau đó, anh nhờ phường mua giúp thuốc đau bao tử cho dì và hỏi thăm chuyện hỗ trợ lao động tự do.

Bà Nguyễn Ngọc Duy Loan (46 tuổi) cho hay thấy thật ấm lòng khi có đại diện phường và bộ đội đến nhà phát túi an sinh
Ông Phan Hoài Nam, Chủ tịch UBMTTQVN P.19 trao túi an sinh hỗ trợ gia đình đang làm đám tang, chia buồn cùng gia đình

Ông Phan Hoài Nam đã giải thích cho anh Trường các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ và thông tin: “Hiện nay phường đã bắt đầu chi trả, một phần quà trị giá 300.000 đồng cộng 1,2 triệu đồng để hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người”. Trước khi đi trao túi an sinh tiếp theo, ông Nam không quên dặn dò: “Mình cách ly ở nhà thật tốt để phòng dịch nha, chúc gia đình bình yên trong mùa dịch”.

Với các gia đình có ca nhiễm, tổ công tác sẽ đặt quà ở phía trước, gọi người nhà ra lấy để đảm bảo an toàn phòng dịch

Bà Nguyễn Ngọc Duy Loan (46 tuổi) cũng bày tỏ, hình ảnh cán bộ phường và bộ đội cùng đi trao nhu yếu phẩm trong những ngày giãn cách này thật ấm lòng vì mùa này ai cũng gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm.

Bà Loan chia sẻ: “Mấy hôm trước đi mua, tôi xếp hàng mệt lắm, nhưng vô rồi không mua được gì hết. Mới đây có bạn ở quê gửi đồ vào tiếp tế nên cũng đỡ, giờ có thêm túi này thì an tâm phần nào rồi”.

Nhận điện thoại suốt ngày đêm

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết, số điện thoại cá nhân của bà được công khai để người dân trên địa bàn P.19 cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm liên lạc, bất kể thời gian nào trong ngày. Cũng vì vậy mà bà liên tục có điện thoại, tin nhắn, đi đâu bà cũng phải cầm theo cuốn sổ nhỏ, cây viết để ghi lại các thông tin, điều phối lực lượng đến hỗ trợ bà con sớm nhất có thể.

Ngoài lương thực thực phẩm, người dân trên địa bàn cũng có thể nhờ phường mua giúp thuốc trong thời gian không thể ra ngoài
Chiến sĩ Đào Văn Luân cho biết được trao những phần nhu yếu phẩm tận tay người dân, nhìn họ vui mừng anh lại thấy hạnh phúc và mong góp sức của mình cùng TP chống dịch

Theo bà Thủy, đa số các túi an sinh trên địa bàn do quận hỗ trợ, một số khác do mạnh thường quân đóng góp chia sẻ với người dân P.19. Từ ngày 23.8, TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng dịch, ngoài chuyển túi an sinh đến người dân thiếu lương thực, bà Thủy cũng tiếp nhận thông tin nhờ mua thuốc, đồ dùng cần thiết… tất cả đều được xử lý nhanh gọn.

“Để người dân yên tâm ở nhà thì mình phải cực hơn chút, người dân nhờ mua gì mà mua được là cũng ráng tìm mua, miễn hợp lý và cần thiết, chịu khó vậy nhưng mới đảm bảo phòng dịch được”, Giám đốc Trung tâm an sinh P.19 cười nói.