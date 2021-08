TP.HCM tăng cường kiểm soát phòng dịch Covid-19: Người dân tự giác giãn cách, đường phố vắng hẳn

Tại chốt kiểm soát đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), đúng 6 giờ sáng, một xe chở bộ đội của Sư đoàn 5 (đóng tại Tây Ninh) đến thay ca trực. Tác phong nhanh nhẹn, ai nấy vội chỉnh đốn trang phục, mang súng, đeo băng tay đứng vào vị trí hỗ trợ lực lượng công an chốt trực.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, riêng tại Q.Bình Thạnh, Sư đoàn 5 hỗ trợ khoảng 600 cán bộ chiến sĩ tham gia trong đợt siết chặt giãn cách xã hội này.

Từ 0 giờ ngày 23.8, TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội với phương châm "mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch" với 5 giải pháp cụ thể. Đáng chú ý, TP.HCM siết chặt những người được phép tham gia lưu thông trên đường, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Đến trưa 23.8, Đội CSGT - TT Công an Q.7 cho biết trong buổi sáng đã lập biên bản 7 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết. Tương tự, Đội CSGT - TT Công an Q.3 cũng cho hay, chỉ tính riêng buổi sáng đã lập biên bản phạt 2 triệu với 6 trường hợp không trình được giấy đi đường hợp lệ vì ra đường không có lý do cần thiết.