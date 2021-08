Quân đội hỗ trợ TP.HCM siết chặt giãn cách: Đủ loại giấy đi đường, nhiều người buộc trở về nhà

Từ 0 giờ ngày 23.8 TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội , các chốt kiểm soát trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ 6 giờ sáng nay (23.8), những người dân, lao động, công chức viên chức nằm trong nhóm được ra đường phải có giấy đi đường, dấu hiệu nhận diện, riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố.

Nêu lý do tại... cuối tuần

Từ 6 giờ sáng tại chốt kiểm soát của Q.Bình Thạnh ở đường Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đăng Lưu, Đinh Bộ Lĩnh,... có lực lượng chức năng gồm CSGT, dân quân tự vệ, bộ đội kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người ra đường.

Từ 6 giờ sáng, lượng xe ra đường bắt đầu đông dần Ảnh: Độc Lập

Theo quan sát, nhiều người chạy xe ra đường đã không trình được giấy đi đường do cơ quan chức năng cấp, thay vào đó là các giấy của công ty, xí nghiệp trong các lĩnh vực khác. Nhiều người ngạc nhiên khi được lực lượng trực chốt cho xem mẫu giấy đi đường.

Trong ngày đầu siết chặt, đủ loại giấy đi đường được trình Ảnh: Độc Lập

Tại chốt Đinh Bộ Lĩnh, anh N.B.K (45 tuổi) làm việc tại công ty tư nhân trên địa bàn Q.Bình Thạnh trình giấy đi đường khi bị CSGT yêu cầu quay đầu giải thích vì: "Qua chủ nhật công ty không làm nên không cấp kịp mẫu mới" nên xin CSGT được qua chốt để đến công ty lấy giấy đi đường.

Khi được CSGT đồng ý, anh K. thắc mắc: "Giấy đi đường mẫu mới này mình lên mạng tải về hay sao ta?" khiến CSGT lắc đầu, yêu cầu anh về công ty đọc lại thông báo mới của UBND TP.

Lực lượng quân đội phối hợp Ảnh: Độc Lập

Chị Trần Xuân Mùi (30 tuổi) cũng đến chốt kiểm soát, trình bày với công an: "Qua 2 ngày cuối tuần nên chưa có giấy đi đường mới. Nay đến làm thủ tục mới nhận giấy mới".

Tương tự, anh L. (35 tuổi) cũng xuất trình giấy đi đường do công ty trong lĩnh vực thực phẩm của mình cấp và hỏi công an: "Giấy này hợp lệ không anh?". Công an đã nhắc anh quay đầu và cho biết giấy này không hợp lệ.

Chốt kiểm soát đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Ảnh: Độc Lập

Nhìn chung, theo quan sát của Thanh Niên, trong buổi sáng ngày đầu triển khai, nhiều trường hợp được lực lượng nhắc nhở để quay đầu, một số trường hợp trình giấy đi đường mẫu cũ vẫn được tạo điều kiện qua chốt để đến công ty lấy giấy mới.

Nghiêm ngặt bên ngoài, chặt chẽ bên trong Lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh thông tin, quận có 9 chốt kiểm soát cấp quận, 43 chốt cấp phường. Ngoài ra, quận có 7 chốt đóng kín bằng hàng rào có lực lượng trực chỉ mở khi có xe cứu thương, chữa cháy hay xe của lực lượng vũ trang đi qua như chốt ở các đường: Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Xí,...

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo đội CSGT – TT Công an Q.7 cho biết, quận có 7 chốt ở khu vực ra, vào quận và 1 chốt ở cổng khu chế xuất. Ngoài ra, đội CSGT - TT của quận có thêm 8 tổ tuần tra kiểm soát lưu động, mỗi phường cũng có thêm 2 tổ (tổng cộng 28 tổ) tuần tra lưu động liên tục.

Nhiều trường hợp bị nhắc nhở vì giấy đi đường không hợp lệ Ảnh: Độc Lập Quảng cáo

Theo vị này, từ 0 giờ ngày 23.8, các lực lượng chốt trực sẽ kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người dân qua chốt kiểm soát theo hướng dẫn của UBND TP.HCM Các giấy ra đường phải đúng mẫu giấy TP cấp, chữ ký sống và không chấp nhận giấy ra đường chữ ký photo.

Lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cũng cho hay, trên địa bàn quận hiện có 80 chốt, điểm kiểm soát cấp quận và phường, 401 điểm rào chắn cứng hạn chế người dân qua lại. Ngoài ra, quận tổ chức 13 đội tuần tra cấp quận, gồm có công an, quân sự , trật tự đô thị; cấp phường có 30 tổ tuần tra lưu động của phường. Chốt kiểm soát Q.7 Ảnh: V.P "Các tổ tuần tra kiểm soát và chốt kiểm soát được triển khai thực hiện với phương châm "nghiêm ngặt ở bên ngoài, chặt chẽ ở bên trong". Bên trong có lực lượng quân đội tăng cường hỗ trợ, tại các điểm rào chắn tuyệt đối ngăn người dân đi qua lại và tiếp xúc gần lẫn nhau", lãnh đạo Công an Q.Tân Bình chia sẻ. Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng trực chỉ giải quyết cho đúng các đối tượng được phép ra đường theo quy định của UBND TP.HCM. Các trường hợp còn lại nếu được xác định là vi phạm Chỉ thị 16 sẽ bị xử lý và yêu cầu quay về. Đủ loại giấy đi đường được trình Ảnh: Độc Lập Lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cho biết, các lực lượng chức năng sẽ tuyệt đối kiểm soát giãn cách ở bên trong các khu dân cư, chăm lo tốt cho an sinh xã hội, đảm bảo tốt cho đời sống người dân không để người dân thiếu thốn hoặc lâm vào cảnh khó khăn, lấy các lý do đi ra khỏi khu vực, dẫn đến tình trạng người đổ xô ra đường. Bên cạnh đó, ba ngày qua, quận đều triển khai kiểm tra người vô gia cư, ngủ ở lề đường, vỉa hè. Sau đó, người vô gia cư sẽ được đưa về Ban chỉ huy quân sự quận để quản lý, chăm lo về nhu yếu phẩm, đời sống.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp với phương châm "mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch" với 5 giải pháp cụ thể.