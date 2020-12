Bố mẹ chết trong xe bồn, để lại mẹ già và 3 con trẻ

Ngày 14.11, gia đình đã an táng cho ông Đặng Văn Thái (47 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh (36 tuổi) ở xã An Linh (H.Phú Giáo, Bình Dương) tử vong do ngạt khí trong chiếc bồn gắn sau xe máy kéo. Bên linh cữu vợ chồng ông Thái là 3 đứa con thơ dại chống gậy đứng chịu tang, khiến những người đến viếng không khỏi đau đớn, xót xa.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cụ Bùi Thị Nhàn và các cháu hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cụ Nhàn trong thời gian sớm nhất.

Ông Vũ Đức Thuân, Chủ tịch UBND xã An Linh, cho biết gia đình ông Thái, bà Quỳnh quê gốc Thái Bình theo cha mẹ vào Bình Dương làm ăn theo diện kinh tế mới. Vợ chồng ông Thái có 3 người con trai: Đặng Văn Thành (18 tuổi), hiện đang học năm thứ nhất Trường cao đẳng Y Dược Hà Nội; Đặng Văn Bình (14 tuổi), đang học lớp 9 Trường THCS An Linh và Đặng Văn Long (8 tuổi), đang học lớp 3 Trường tiểu học An Linh.

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, đã xuống cấp nhiều năm là nơi sinh hoạt hằng ngày của gia đình ông Thái. Ngoài căn phòng ngủ khoảng 6 m2 thì phòng khách nhỏ hẹp cũng tận dụng thêm để làm phòng ngủ. Góc học tập của 3 đứa trẻ là 1 cái bàn, 3 cái ghế được kê ngay trong bếp, cạnh chuồng nuôi heo phía sau nhà.

Ông Bùi Văn Hiền (69 tuổi, ngụ Thái Bình) là cậu ruột của ông Thái cho biết: “Khi hay tin 2 cháu bị nạn, tôi vội vã từ Thái Bình vào để lo tổ chức ma chay và sắp xếp việc gia đình, lo cho 3 cháu nhỏ và chị tôi (là bà Bùi Thị Nhàn, 80 tuổi, mẹ ông Thái).

Sau khi lo an táng xong, chúng tôi mới bàn đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho các cháu tiếp tục học hành như thế nào. Trước mắt, chị tôi sẽ ở đây với các cháu, dù đã già cả không làm được gì nhưng có người già ở đây cho căn nhà bớt trống vắng”.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 10.11, những người con ông Thái đi học về nhưng không thấy bố mẹ đâu. Các cháu chia nhau đi tìm đến chiều cũng không thấy. Thời điểm đó, bà con hàng xóm cũng hoang mang khi thấy 2 đứa trẻ nước mắt giàn giụa khóc tìm bố mẹ nên cùng phụ tìm kiếm. Sau cùng, mọi người đã thấy chiếc bồn kim loại đặt trên máy kéo là phương tiện hằng ngày vợ chồng ông Thái đi bơm hút phân heo để bán cho người dân tưới cây cao su.

Thi thể vợ chồng ông Thái được phát hiện trong chiếc bồn dài khoảng 3 m, rộng 1,5 m. Theo cơ quan chức năng H.Phú Giáo, trong lúc chui vào bồn để sửa chữa ống bơm, ông Thái đã bị ngạt khí, sau đó bà Quỳnh phát hiện tiếp tục chui vào để đưa ông Thái ra ngoài thì tiếp tục bị ngạt, khiến cả hai vợ chồng tử vong.