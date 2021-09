Bơi ra dòng nước xiết cứu 2 công nhân đang bám trên cây trong mưa bão

Sáng 13.9, đến UBND xã Tịnh Trà, chúng tôi chỉ gặp được anh Lê Khánh Hòa, Bí thư Đoàn xã Tịnh Trà, còn anh Mai Quyết Thắng, Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động xã, thì hết nhiệm vụ trực bão lụt đã về với gia đình.

Hòa, 30 tuổi, chưa lập gia đình. Kể về việc cứu người, anh cứ gãi tóc, ngại ngùng nói việc đó gặp ai cũng phải làm, có gì đặc biệt đâu. Hôm đó, do ảnh hưởng của bão số 5 nên Quảng Ngãi mưa lớn, nước lũ từ trên nguồn tràn về. Khoảng 19 giờ ngày 11.9, Hòa và một số anh em công an xã đang trực tại trụ sở UBND xã thì nhận tin người dân báo có người trượt chân ngã xuống dòng lũ khi qua cầu Gò Viên. Ngay lập tức, Hòa cùng một công an xã chạy ra, sau đó anh Thắng cũng có mặt.