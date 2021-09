Học trò lớp 4 dũng cảm cứu em bé 2 tuổi rơi xuống ao

Những ngày qua, Đức được các bạn nhỏ trong thôn Đình gọi là “người hùng” và em cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương và cư dân mạng.

Ở nhà rất nhút nhát

Cậu học trò lớp 4 có khuôn mặt sáng, tỏ ra rụt rè khi kể lại câu chuyện cứu người với PV. Đức bảo vào chiều 8.9, khi đang chơi trò trốn tìm với các bạn và mấy anh chị trong thôn thì em nghe tiếng kêu của một em nhỏ, phát ra từ phía ao cá của gia đình mình. Không chần chừ, Đức lập tức lao tới thì phát hiện em Nguyễn Tuấn Đạt (2 tuổi, ở gần nhà với Đức) bị ngã dưới ao, hai tay đang chới với.

“Lúc đó, em cũng không suy nghĩ gì, chỉ cố làm sao phải cứu em Đạt lên thật mau , nếu không thì em ấy chết đuối mất. May là vị trí em Đạt ngã xuống ở gần bậc tam cấp nên em mới lội xuống, cầm chân em ấy kéo vào bên trong. Ao cá này rất sâu, nếu không may em Đạt bị trôi ra xa thì em không thể cứu được”, Đức nhớ lại.

Ao cá nơi xảy ra sự việc

Sau khi kéo được em Đạt vào bên trong, người anh trai của Đạt chơi ở gần đó đã đến hỗ trợ Đức đưa em lên bờ. Chiều muộn, nghe các con tường thuật lại sự việc, cả bố mẹ Đức lẫn bố mẹ em Đạt đều… hoảng hồn. Chị Trần Thị Hoài Thanh (37 tuổi, mẹ em Đức) kể: “Hôm đó vợ chồng tôi đi làm đến tối mới về. Tôi cũng hết hồn khi nghe các con kể thằng Đức cứu được con trai của anh chị hàng xóm rơi xuống ao cá. Nếu không may cả hai đứa có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi ân hận lắm”.

“Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, Đức là con thứ 3. Bình thường ở nhà Đức nhút nhát, không ngờ nó gan dạ thế. Nó bảo lúc đó mà chạy về nhà kêu người lớn ra ứng cứu thì sợ không kịp. Sau khi biết chuyện, thầy hiệu trưởng và các giáo viên trong trường cũng đã đến động viên và khen thưởng cho con tôi”, chị Thanh nói.

“Cháu Đức là ân nhân của gia đình tôi”

Theo chị Thanh, bên phía gia đình em Đạt sau khi biết chuyện cũng sửng sốt và hết lời khen ngợi về tính gan dạ, nhanh trí của con trai chị. Cả hai gia đình cho rằng nếu Đức không kịp lội xuống kéo cháu Đạt thì sự việc sẽ rất khó lường.

Chị Trần Thị Soa (37 tuổi, mẹ em Đạt) thì luôn miệng cho rằng: “Cháu Đức chính là ân nhân của gia đình tôi. Nếu không có Đức phát hiện kịp thời thì tính mạng của con trai tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vợ chồng tôi cũng có một bài học nhớ đời vì đã không thường xuyên căn dặn các con không được đến gần ao cá hoặc hồ nước chơi”.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng bằng khen cho em Nguyễn Trần Anh Đức vì hành động dũng cảm cứu người

Chị Soa cho hay Đạt được anh trai dắt đi chơi với mấy đứa nhỏ ở trong thôn. Do anh trai mải chơi và chưa nhận thức được sự nguy hiểm nên để em đi ra chỗ ao cá và không may bị sẩy chân rơi xuống nước. “Mấy hôm nay thằng Đạt vẫn còn sợ, đặc biệt là khi tôi đưa đi tắm. Mấy đứa con của tôi còn nhỏ, non dại nên cũng không thể trách chúng được. Gia đình tôi vô cùng biết ơn và cảm phục cháu Đức”, chị Soa tâm sự.