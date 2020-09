Chiến sĩ công an 2 lần xả thân cứu bé nhỏ bị bố ôm theo tự tử

Cư dân mạng cảm kích hành động “Lục Vân Tiên” của chiến sĩ công an bao nhiêu lại lên án người cha bấy nhiêu, nhất là khi biết được lý do anh này ôm con tự tử.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng úy Phan Đình Thượng, cán bộ Đội an ninh Công an Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng), xác nhận mình là người đã kịp thời cứu hai cháu nhỏ bị bố ôm xuống sông để tự tử. Hai đứa trẻ là P.T.M.P (12 tuổi) và P.T.K.T (8 tuổi), còn người cha ôm con nhảy xuống kênh là Phùng Văn Huy (32 tuổi, ngụ tổ 2, P.Hưng Đạo, Q.Dương Kinh).

Hai lần lao xuống kênh cứu người

Theo hồi tưởng của anh Thượng, sự việc xảy ra đã hơn tháng nay và anh đã phải khá vất vả bởi sự “ngoan cố” của người cha. Khi đó là rạng sáng 8.8, anh từ cơ quan về nhà. Lúc đi trên đường tỉnh 355, đến đoạn qua xã Đông Phương (H.Kiến Thụy) thì thấy một người đàn ông đi xe máy chở hai cháu nhỏ lao thẳng xuống kênh Hòa Bình (song song với đường tỉnh 355).

“Thấy vậy, tôi vội lao xuống cứu hai cháu nhỏ lên bờ rồi tiếp tục xuống kênh đưa người đàn ông điều khiển xe máy kia lên. Tuy nhiên, người này không những không cảm ơn mà còn mắng và đòi đánh tôi vì không để 3 bố con anh ta được chết”, anh Thượng kể.

Thư cảm ơn cháu gái gửi thượng úy Thượng

Đáng nói, sau đó người đàn ông vẫn có ý định tự tử nên ôm hai con lao xuống kênh. Thượng úy Thượng lại phải một phen vất vả chạy theo và nhảy xuống đưa hai đứa trẻ lên bờ. Một số người dân có mặt tại đó cũng hỗ trợ anh cứu và đảm bảo an toàn cho hai cháu nhỏ. “Do thái độ của người đàn ông rất ngoan cố nên tôi đã báo Công an P.Hưng Đạo, Q.Dương Kinh hỗ trợ trấn áp rồi bàn giao Công an H.Kiến Thụy xử lý”, anh Thượng nói.

Bức thư nhân dân khu vực Phúc Lộc viết cảm ơn anh Thượng

Hành động cứu người của thượng úy Thượng được cư dân mạng không ngớt thả tim khi câu chuyện được tiết lộ rộng rãi mấy hôm nay. Tài khoản Trần Quang Hoàn xúc động: “Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của thượng úy Phan Đình Thượng, người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ!”.

Người dân khu dân cư Phúc Lộc, P.Hưng Đạo và cháu P.T.M.P cũng đã gửi thư cảm ơn đến anh Thượng. Trong thư, cháu viết: “Gia đình cháu và bản thân cháu vô cùng cảm kích, biết ơn chú Thượng và những người đã có mặt để cứu bố con cháu. Cháu viết thư này để bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc đến chú...”. Trong khi đó, người dân đề nghị Công an TP.Hải Phòng, Công an Q.Dương Kinh biểu dương, khen thưởng tinh thần dũng cảm cứu người của thượng úy Thượng.

Được biết, thượng úy Thượng từng có 10 năm làm công an khu vực nơi gia đình Phùng Văn Huy sinh sống.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha tàn nhẫn

Sau khi được đưa về trụ sở công an, Phùng Văn Huy khai do vợ đi làm ở TP.HCM không gửi tiền về nên nảy sinh ý định chết cùng 2 con. Tối 7.8, Huy uống rượu say rồi đến nhà bà ngoại đón 2 con đưa ra kênh Hòa Bình để tự tử. Cơ quan công an đã tạm giữ, sau đó khởi tố bắt tạm giam Huy để điều tra hành vi giết người, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc để Phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng thụ lý.

Cư dân mạng cảm phục hành động cứu người kịp thời của thượng úy Thượng bao nhiêu thì lại phẫn nộ với người cha Phùng Văn Huy bấy nhiêu, đồng thời đề nghị xử nặng người này. Tài khoản Khánh Ngân bất bình: “Huy không đáng mặt đàn ông, muốn chết cứ chết một mình ông đi, sao lại đem theo hai đứa trẻ, hèn!!!”.